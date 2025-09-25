Kitálalt G.w.M-ről az exe – kénytelen a hatóságokhoz fordulni

G.w.M és Nagy Melanie évekkel ezelőtt különváltak, két közös gyermekük nevelése azonban továbbra is összeköti őket. A rapper azóta Kulcsár Edinával alapított új családot, akivel már két közös gyermeket is nevel –- írja a Bors.

Nagy Melanie szerint G.w.M hónapok óta nem fizet gyerektartást Fotó: Instagram

G.w.M három hónapja nem fizet – Melanie nehéz helyzetbe került

Most azonban Melanie elárulta: hiába telt el több év a szakítás óta, a helyzet egyáltalán nem rendeződött. Elmondása szerint G.w.M három hónapja nem fizet gyerektartást, ami komoly gondokat okoz a mindennapjaikban.

Bár sok családnál idővel normalizálódik a kapcsolat, nálunk sajnos nem így történt. Három hónapja nem utal. Anyukám támogatása és a munkáim tartanak minket talpon, de így is nagyon nehéz

– mondta Melanie.

Hozzátette: volt férje anyagi gondokra hivatkozik, de ő ebben nem hisz, ezért végül a hatóságokhoz fordult.

A rapper körül egyre több a botrány, legutóbb egy családi fotó miatt tört ki.