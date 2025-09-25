Nem fizet gyerektartást G.w.M? A rapper reagált, azonban arra nem számított, amit a kommentelőktől kapott

Nagy Melanie nemrég nyilvánosságra hozta, hogy G.w.M hónapok óta nem fizet tartásdíjat közös gyermekeik után. A rapper exe szerint a férfi anyagi gondokra hivatkozva halogatja a kötelezettségeket, ami hatalmas felháborodást váltott ki a követők és a rajongók körében is - írja a Bors.
A rapper azonban megtörte a csendet, és egy Insta Storyban fakadt ki:
„Kérem a tisztelt sajtót, hogy ne hívogasson az 5 perc hírnevet kereső aranyásó hölgyek miatt. Feleségem nekem egy volt/van életem során, az pedig Edina! Nem vagyok hajlandó semmilyen megnyilvánulásra ezzel kapcsolatban. A gyerekeimet nem szeretném kitenni semmilyen hatásnak, sem az iskolában, sem az oviban, igazából sehol! Elég szomorú, hogy a pénzért, más ezt nem így gondolja!” – írta G.w.M.
Bár a rapper lezártnak tekintené az ügyet, szavai újabb vitát indíthatnak el. Az még kérdéses, hogy Nagy Melanie reagál-e, de annyi biztos, hogy G.w.M körül tovább gyűrűznek a botrányok.
Az internet népe is reagált a történésre:
A gyerektartás ritkán aranyásás. A gyerekeidtől veszed el a pénzt, te gyökér!
- írta egy felhasználó.
Mások azt firtatják, hogy biztosan nem is ő írta a posztot:
Ezt a szöveget tutira Edina írta.
"Évekig vele élt, akkor nem volt aranyásó? Akkor még gondolom "szép szerelmem", "feleségem" volt. Ha esetleg több pénz kell neki valami miatt, mert a gyerekeknek szükségük van bizonyos dolgokra, akkor máris aranyásónak számít? Alapból gondolom, amíg velük élt, sokkal többet költött rájuk. Ezért undorító ez a hozzáállás" - írta egy másik reddit felhasználó.
