„Megállítják a szívemet” – életmentő műtét vár Hajmásy Péterre

Az egykori kosárlabdázó, Hajmásy Péter élete gyökeresen megváltozott, miután orvosai komoly szívproblémát diagnosztizáltak nála. Az életmentő műtétre még a hónapban sor kerül, a vizsgálatokra aggódó menyasszonya, Nádai Anikó kíséri el az egykori sportolót – írja a Bors.
Hajmásy Péternél korábban szívritmuszavart állapítottak meg, de a legutóbbi vizsgálatokon kiderült: a szívében aortatágulat is van. Ez az állapot akár végzetes is lehet, ha nem kezelik időben, ezért a pár azonnali döntést hozott: elhalasztották az esküvőjüket, hogy Pétert megoperálhassák.
Nagyon félek, de már nagyon túl lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és ijesztő belegondolni, hogy majd megállítják a szívemet. De ez így már nem igazi élet
– mondta az egykori kosárlabdázó.