„Megállítják a szívemet” – életmentő műtét vár Hajmásy Péterre

Az egykori kosárlabdázó, Hajmásy Péter élete gyökeresen megváltozott, miután orvosai komoly szívproblémát diagnosztizáltak nála. Az életmentő műtétre még a hónapban sor kerül, a vizsgálatokra aggódó menyasszonya, Nádai Anikó kíséri el az egykori sportolót – írja a Bors.

Hajmásy Péter és menyasszonya, Nádai Anikó

Fotó: Szabolcs László/Bors

Komoly szívproblémát diagnosztizáltak Hajmásy Péternél

Hajmásy Péternél korábban szívritmuszavart állapítottak meg, de a legutóbbi vizsgálatokon kiderült: a szívében aortatágulat is van. Ez az állapot akár végzetes is lehet, ha nem kezelik időben, ezért a pár azonnali döntést hozott: elhalasztották az esküvőjüket, hogy Pétert megoperálhassák.

Nagyon félek, de már nagyon túl lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és ijesztő belegondolni, hogy majd megállítják a szívemet. De ez így már nem igazi élet

– mondta az egykori kosárlabdázó.