Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Hajmásy Péter

„Megállítják a szívemet” – életmentő műtét vár Hajmásy Péterre

Életmentő műtét vár az egykori kosárlabdázóra. Hajmásy Péternél komoly szívproblémát diagnosztizáltak orvosai, ezért sürgős beavatkozásra van szüksége, amely miatt az esküvőjét is elhalasztotta.
Hajmásy PéterszívproblémaNádai Anikóműtét

Az egykori kosárlabdázó, Hajmásy Péter élete gyökeresen megváltozott, miután orvosai komoly szívproblémát diagnosztizáltak nála. Az életmentő műtétre még a hónapban sor kerül, a vizsgálatokra aggódó menyasszonya, Nádai Anikó kíséri el az egykori sportolót – írja a Bors. 

Hajmásy Péter és menyasszonya, Nádai Anikó
Komoly szívproblémát diagnosztizáltak Hajmásy Péternél

Hajmásy Péternél korábban szívritmuszavart állapítottak meg, de a legutóbbi vizsgálatokon kiderült: a szívében aortatágulat is van. Ez az állapot akár végzetes is lehet, ha nem kezelik időben, ezért a pár azonnali döntést hozott: elhalasztották az esküvőjüket, hogy Pétert megoperálhassák. 

Nagyon félek, de már nagyon túl lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és ijesztő belegondolni, hogy majd megállítják a szívemet. De ez így már nem igazi élet

 – mondta az egykori kosárlabdázó. 

 

