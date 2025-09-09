Harsányi Levente szívszorító vallomása a tragédiákról

A Harsányi Levente és Obersovszky Lara kapcsolatát övező tervek az esküvőről hirtelen szertefoszlottak, amikor a pár szakított. A műsorvezető számára nemcsak a menyasszony elvesztése volt megrázó, hanem szeretett testvére halála is, amely röviddel a szakítás után következett be. Az elmúlt hetek így fájdalmas fordulatokat hoztak, amelyekről most először beszélt nyíltan.

Harsányi Levente

Harsányi Levente vallott a tragédiákról

Az év elején még arról szóltak a hírek, hogy Harsányi Levente és menyasszonya közös otthon keresésére készülnek. Az esküvő is szóba került, ám végül váratlanul szakítás lett a közös jövő helyett. A pár két éve ismerkedett meg egy partin, és már az első évben eljegyezték egymást.

Családi tragédia árnyékolja be a nehéz időszakot

A műsorvezető számára a szakításnál is fájdalmasabb veszteséget jelentett bátyja halála. Harsányi Levente testvére egy sikeres műtét után hunyt el, miután egy elpattant ér súlyos vérzést okozott szervezetében. Az orvosok mindent megtettek, ám nem tudták megmenteni.

Harsányi Levente a Borsnak adott interjújában elmondta, hogy számára nem élvez prioritást, hogy új párkapcsolata legyen. Hiszen ha egy nagy szerelmet kell lezárnia az embernek, akkor őszintén nem tud egy új kapcsolatot kezdeni. De ez nem azt jelenti, hogy nem jár nyitott szemmel.

