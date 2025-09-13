Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos dologgal vádolják őket

Harsányi Levente

Megrázó vallomást tett testvére haláláról Harsányi Levente

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utóbbi hónapokban súlyos veszteségek érték a népszerű műsorvezetőt. Harsányi Levente eddig mindig vidám és energikus személyiségével lopta be magát a közönség szívébe, most azonban megrázó vallomást tett a testvérét ért tragédiáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harsányi Leventetestvértragédiavallomás

Az elmúlt időszakban Harsányi Levente élete teljesen felfordult: júniusban egészségügyi problémák miatt meg kellett műteni, majd váratlanul véget ért 2,5 éves párkapcsolata. A legnagyobb csapás azonban ezután érte: szeretett bátyja hirtelen elhunyt – írja a Bors. 

Harsányi Levente műsorvezető
Tragédia: váratlanul elhunyt Harsányi Levente testvére 
Fotó: Bors/Markovics Gábor

A népszerű műsorvezető a Palikék Világa podcastben beszélt a tragikus napról. 

Harsányi Levente elmondta, hogy a testvére otthon lett rosszul, egy ér elszakadt a hasában. 

Bár azonnal megoperálták, két nappal később, a kórházban szívrohamot kapott és elhunyt. 

„Arra mentem be a kórházba, hogy hallottam a hosszú sípszót az ágya mellett, ami jelezte, hogy már nincs életjel. Mire odaértem, vették le róla a kábeleket, és már készítették elő az ágyat a következő betegnek. Döbbenetes volt látni, hogy két perc alatt lép tovább az élet” – mondta megrendülten a műsorvezető. 

„Amikor véget ért a szertartás, már jött a következő család, a következő temetés. Ez ráébresztett, hogy minden napba bele kell tenni mindent, amit lehet” – tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!