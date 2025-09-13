Megrázó vallomást tett testvére haláláról Harsányi Levente

Az elmúlt időszakban Harsányi Levente élete teljesen felfordult: júniusban egészségügyi problémák miatt meg kellett műteni, majd váratlanul véget ért 2,5 éves párkapcsolata. A legnagyobb csapás azonban ezután érte: szeretett bátyja hirtelen elhunyt – írja a Bors.

Tragédia: váratlanul elhunyt Harsányi Levente testvére

A népszerű műsorvezető a Palikék Világa podcastben beszélt a tragikus napról.

Harsányi Levente elmondta, hogy a testvére otthon lett rosszul, egy ér elszakadt a hasában.

Bár azonnal megoperálták, két nappal később, a kórházban szívrohamot kapott és elhunyt.

„Arra mentem be a kórházba, hogy hallottam a hosszú sípszót az ágya mellett, ami jelezte, hogy már nincs életjel. Mire odaértem, vették le róla a kábeleket, és már készítették elő az ágyat a következő betegnek. Döbbenetes volt látni, hogy két perc alatt lép tovább az élet” – mondta megrendülten a műsorvezető.

„Amikor véget ért a szertartás, már jött a következő család, a következő temetés. Ez ráébresztett, hogy minden napba bele kell tenni mindent, amit lehet” – tette hozzá.