Rá sem ismerni a Házasság első látásra sztárjára

Horváth Enci, a Házasság első látásra című reality első évadának sztárja hatalmas változáson ment keresztül a műsor óta. A Kriston Péterrel való válása után új szerelemre talált, és külsőleg is szinte teljesen más ember lett – írja a Bors.

Horváth Enci, a Házasság első látásra című reality első évadának sztárja hatalmas változáson ment keresztül a műsor óta.

Fotó: TV2

Enci elárulta, hogy barnára festette a haját, megszabadult a műszempilláktól, a póthajtól és a műkörmöktől, ráadásul tíz kilót fogyott.

„Most érzem azt, hogy igazán önazonos tudok lenni. Imádtam a szőke hajamat is, nem arról van szó, de ez a természetesség, hogy nincsen póthajam, műkörmöm stb. nagyon jó érzés. Rá kellett jönnöm, hogy a kevesebb néha több” – mesélte.

Válása után ismét rátalált a szerelem a Házasság első látásra sztárjára

Encire nem sokkal a válása után a szerelem is ismét rátalált, mostani párjával, Király Milánnal több mint egy éve van együtt. A celeb gyökeres változásásról készült képeket a Bors oldalán megtekintheti.