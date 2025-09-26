Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth Enikő házassága ugyan zátonyra futott Kriston Péterrel, ám nem sokkal később ismét rátalált a szerelem. A Házasság első sztárja élete egyik legnehezebb időszakát élte át az elmúlt hónapokban, amelyről most őszintén vallott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Házasság első látásrakapcsolatKriston PéterKirály MilánmélypontHorváth Enikő

A Házasság első látásra sztárja őszintén mesélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül. Horváth Enikő Kriston Péterhez ment férjhez a reality első évadában, házasságuk azonban hamar zátonyra futott. Enikőre rövid időn belül ismét rátalált a szerelem Király Milán személyében – írja a Bors. 

Élete legnehezebb időszakán van túl a Házasság első látásra sztárja, Horváth Enikő
Élete legnehezebb időszakán van túl a Házasság első látásra sztárja
Fotó: Horváth Enikő

Enikő őszintén mesélt arról, hogy tavaly Milánnal együtt vállaltak munkát Tirolban, ahol hónapokon keresztül éltek és dolgoztak. Bár a külföldi lehetőség anyagilag előnyös volt, 

a bezártság és a negatív környezet annyira megviselte a Házasság első látásra egykori sztárját, hogy szinte minden második nap haza akart jönni. 

Elmondása szerint ez a lelki teher a kapcsolatát is komolyan próbára tette. 

„Nagyon nehéz időszak volt, tele negatív gondolatokkal. Sokszor Milán is úgy érezte, hogy nem bírja tovább, és majdnem szakítottunk” – vallotta be Horváth Enci. A celeb hozzátette, hogy nem ez volt az első válság a kapcsolatukban, a kezdetekkor Milán volt mélyponton, és Enci segített neki továbblépni. 

A fiatal pár immár több mint egy éve alkot egy párt, és a mélypontok ellenére is kitartanak egymás mellett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!