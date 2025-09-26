A Házasság első látásra sztárja őszintén mesélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül. Horváth Enikő Kriston Péterhez ment férjhez a reality első évadában, házasságuk azonban hamar zátonyra futott. Enikőre rövid időn belül ismét rátalált a szerelem Király Milán személyében – írja a Bors.

Élete legnehezebb időszakán van túl a Házasság első látásra sztárja

Fotó: Horváth Enikő

Enikő őszintén mesélt arról, hogy tavaly Milánnal együtt vállaltak munkát Tirolban, ahol hónapokon keresztül éltek és dolgoztak. Bár a külföldi lehetőség anyagilag előnyös volt,

a bezártság és a negatív környezet annyira megviselte a Házasság első látásra egykori sztárját, hogy szinte minden második nap haza akart jönni.

Elmondása szerint ez a lelki teher a kapcsolatát is komolyan próbára tette.

„Nagyon nehéz időszak volt, tele negatív gondolatokkal. Sokszor Milán is úgy érezte, hogy nem bírja tovább, és majdnem szakítottunk” – vallotta be Horváth Enci. A celeb hozzátette, hogy nem ez volt az első válság a kapcsolatukban, a kezdetekkor Milán volt mélyponton, és Enci segített neki továbblépni.

A fiatal pár immár több mint egy éve alkot egy párt, és a mélypontok ellenére is kitartanak egymás mellett.