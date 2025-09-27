Rendkívüli bejelentés: a Nemzet Művészét meg kellett műteni

A Vígszínház közösségi oldalán jelentette be, hogy Hegedűs D. Géza egészségügyi okok miatt előreláthatólag 2025 decemberének végéig nem játszik. A Nemzet Művészének térdét kellett megoperálni, így több futó előadás szereposztását is átírják, illetve néhány darabot teljesen új időpontban mutatnak be – számol be a Bors.

Hegedűs D. Géza térdműtét után pihenőt tart

Hegedűs D. Géza műtétje miatt szereposztás-változások jönnek

A Vígszínház közleménye szerint a szeptember 28-i Madame Tartuffe premierjén Kőszegi Ákos veszi át a Pernelle úr szerepét. Október 1-jétől A nagy Gatsby előadásában Hirtling István alakítja Meyer Wolfsheim karakterét.

A Liliomfi október 5-re tervezett előadása elmarad, a jegyek visszaváltásáról és pótlásáról később ad tájékoztatást a színház. A novemberre tervezett Falstaff új bemutatóját szintén a következő évadra halasztják, míg a Sirály felújítása is későbbi időpontban lesz.

Az októberi és novemberi A kastély, Az ember, aki elvesztette az időt és Liliomfi előadásokat szeretnék megtartani, a beugró színészek kilétét rövidesen közlik. A Hallgatni akartam monodráma október 20-i, illetve november 7-i és 21-i időpontjai azonban elmaradnak, a jegyek árát automatikusan visszatérítik.

