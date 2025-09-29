Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Heidi Klum

Heidi Klum mindent kipakolt, mellei alig fértek a ruhába

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű szupermodell ismét bebizonyította, hogy az idő múlása nem fog rajta. Heidi Klum a Project Runway döntőjében olyan merész estélyit választott, amely extra dekoltázsával minden tekintetet magára vont.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heidi Klummodelldekoltázs

Heidi Klum a Project Runway amerikai valóságshow döntőjén kápráztatta el rajongóit. A 52 éves német szupermodell egy mélyen dekoltált, zöld estélyiben lépett színpadra, amely kiemelte bombaformáját. A ruha nem sokat bízott a képzeletre, így Heidi újra bizonyította, hogy évtizedek múltán is a divatvilág egyik legnagyobb ikonja - írja a Bors.

Heidi Klum attend the ''La Grazia'' red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Cifala/NurPhoto) (Photo by Daniele Cifalà / NurPhoto via AFP)
Heidi Klum
Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Heidi Klum merész ruhában hódította meg a Project Runway döntőjét

Nemrég még hagyományos bajor öltözékben, saját „Heidifest” nevű rendezvényén tündökölt, ahol családja is körülvette. A modell nem is titkolja: büszke a mozaikcsaládjára. Négy gyermeke mellett férje, Tom Kaulitz, annak ikertestvére Bill Kaulitz, édesanyja Erna Klum, valamint fia barátnője, Kayla Betulius is csatlakozott a családi ünnepléshez.

Az eseményen Heidi lánya, Leni Klum is jelen volt, aki szintén sikeres modellkarrierbe kezdett. Az anya-lánya páros ismét feltűnést keltett, hiszen mindketten mélyen dekoltált, hasonló stílusú ruhát viseltek, csupán más színben. Korábban a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén is együtt pózoltak, ahol szintén minden tekintet rájuk szegeződött.

Fehérneműs képekkel hódít Heidi Klum lánya. Részletek az Origo oldalán találhatók.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!