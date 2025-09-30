Szívszorító vallomás: betegséggel született a magyar zenész kislánya

Herceg Dávid a „Ki vagy te valójában” podcastben mesélte el, milyen nehézségekkel szembesültek, amikor kiderült: kislánya, Sarah egyik szeme nem fejlődött ki. A diagnózis sokkolta a családot, de most bizakodva tekintenek a jövőbe, hiszen Budapesten műtét vár a kislányra.

Herceg Dávid kislányát Budapesten műtik, a szülők bíznak a sikerben.

Fotó: TV2

Herceg Dávid kislánya szembetegséggel született

„Bejött az orvos, nézegette, mérte, és mondta, hogy ilyennel még nem találkozott… Kiderült, hogy nem fejlődött ki a szeme, sőt, azt a hírt kaptuk, hogy nincs ott szeme” – idézte fel Dávid a drámai pillanatot.

A cél a funkcionális látás elérése: Sarah talán nem lát majd száz százalékosan, de így is teljes életet élhet, olvashat, írhat és önálló lehet. „Nagyon jót várunk a műtéttől” – hangsúlyozta az énekes.

A családnak a másik gyermekük, Noah adott erőt a legnehezebb pillanatokban is. „Muszáj volt megerősödnünk, mert van még egy fiunk, aki miatt boldognak kell lennünk” – mondta Dávid.

A történet hatalmas visszhangot váltott ki: sokakat megérintett a nyílt vallomás, és rengetegen szurkolnak a családnak, hogy a kislány műtétje sikeres legyen – írja a Bors cikke.