Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Szívszorító vallomás: betegséggel született a magyar zenész kislánya

Szívszorító vallomást tett Herceg Dávid, aki elárulta: kislánya ritka szembetegséggel született, és most műtét vár rá. A szülők rengeteget sírtak, de minden reményük az orvosokban van.
Herceg Dávid a „Ki vagy te valójában” podcastben mesélte el, milyen nehézségekkel szembesültek, amikor kiderült: kislánya, Sarah egyik szeme nem fejlődött ki. A diagnózis sokkolta a családot, de most bizakodva tekintenek a jövőbe, hiszen Budapesten műtét vár a kislányra.

Herceg Dávid kislányát Budapesten műtik, a szülők bíznak a sikerben.
Herceg Dávid kislányát Budapesten műtik, a szülők bíznak a sikerben.
Fotó: TV2

Herceg Dávid kislánya szembetegséggel született

„Bejött az orvos, nézegette, mérte, és mondta, hogy ilyennel még nem találkozott… Kiderült, hogy nem fejlődött ki a szeme, sőt, azt a hírt kaptuk, hogy nincs ott szeme” – idézte fel Dávid a drámai pillanatot.

A cél a funkcionális látás elérése: Sarah talán nem lát majd száz százalékosan, de így is teljes életet élhet, olvashat, írhat és önálló lehet. „Nagyon jót várunk a műtéttől” – hangsúlyozta az énekes.

A családnak a másik gyermekük, Noah adott erőt a legnehezebb pillanatokban is. „Muszáj volt megerősödnünk, mert van még egy fiunk, aki miatt boldognak kell lennünk” – mondta Dávid.

A történet hatalmas visszhangot váltott ki: sokakat megérintett a nyílt vallomás, és rengetegen szurkolnak a családnak, hogy a kislány műtétje sikeres legyen – írja a Bors cikke.

 

