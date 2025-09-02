Hírlevél

Herceg Erika felpattant, és faképnél hagyta a stábot – feszült pillanatok a Megasztárban

Feszült hangulat kísérte a Megasztár új évadának sajtóvetítését. Herceg Erika annyira kellemetlennek találta a Curtisszel való konfliktus újranézését, hogy nem bírta végignézni, és kiviharzott a teremből.
Az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutatójának, a Megasztárnak a 8. évadát szeptember 6-án indítja el a TV2. A zsűriben idén Herceg Erika, Tóth Gabi, Marics Peti és Curtis ülnek, akik nemcsak ítészekként, hanem mesterekként is rivalizálnak a versenyzőkért. Már a válogatók alatt kiderült, hogy a feszültség a zsűritagok között is fokozódik – különösen Curtis és Herceg Erika között – írja a Bors.

Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt
Fotó: Bors

A szeptember 1-jei sajtóvetítésen levetített felvételen jól látszott, ahogy a két mester összeszólalkozott. 

Erika kifakadt:

 Nézd meg, kihozza belőlem már a g*cit komolyan…

– amit a rapper nem hagyott szó nélkül. Curtis odaszúrt neki: 

Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom.

A hangulat egy pillanat alatt fagyossá vált, Herceg Erika pedig dühösen faképnél hagyta Curtist és a stábot. A sajtóvetítésen ismét visszanézni ezt a pillanatot annyira felkavarta, hogy váratlanul felállt és kisétált a moziteremből.

Néhány perccel később ugyan visszatért, de már jóval visszafogottabban reagált. A Borsnak így nyilatkozott:
„Nekem ez most kellemetlen volt. Nem szeretem visszanézni magam ilyen szituációkban, nem jó újra átélni azokat az érzéseket. Ezért is mentem ki.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a közönség előtt nehéz helyzetbe került. Korábban is akadtak komoly megpróbáltatásai, hiszen Herceg Erikát késsel fenyegette zaklatója, amiről az Origo is beszámolt.”

 

