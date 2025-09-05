Hihetetlen titok derült ki Fésüs Nelly lányáról

Horváth Csenge neve ismét felbukkant az online fórumokon, ahol a felhasználók élénken találgatják, vajon ki lehet a fiatal modell szíve választottja. A közösségi oldalakon megosztott fotók és videók miatt sokak szerint egy új kapcsolat állhat a háttérben, de hivatalos megerősítés eddig nem érkezett - írja a Bors.

A rajongók szerint Horváth Csenge gyakori utazásai sokatmondóak

Fotó: Instagram/cs.enge

A találgatásokat tovább fokozta, hogy a modell TikTok-videóiban utalt arra: gyakran hosszú utakat tesz meg, hogy a „második otthonában” tölthessen néhány napot. Az internet népe ebből rögtön arra következtetett, hogy Horváth Csenge külföldre is rendszeresen utazik, ám a részleteket homály fedi. A találgatások szerint Horváth Csengét egy erdélyi fiatalhoz, Barabás Ottóhoz kötik, de erre eddig csak közösségi pletykák utalnak.

Horváth Csenge reagált a róla szóló találgatásokra

A fiatal modell azonban határozottan kijelentette, hogy magánéletéről nem kíván nyilatkozni, és szeretné megtartani azt saját magának. Bár a közösségi médiában egyre több találgatás lát napvilágot, egyelőre semmilyen konkrétum nem erősíti meg a feltételezéseket.