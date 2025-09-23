Hírlevél

Fővárosi Állatkertben

Az egykori szépségkirálynő és kisfia együtt hirdeti az új kezdetet

Az egykori szépségkirálynő újabb megható bejegyzéssel lepte meg követőit az Instagramon. Horváth Éva a kisfiával, Alexszel közösen ünnepelte az őszi napsütést – ezzel jelezve, hogy számára mostantól hivatalosan is kezdődik az ősz. A közösségi oldalakat elárasztották a kedves kommentek az aranyos anya‑fia fotó láttán.
Horváth Éva egy meghitt, családi fotóval köszöntötte az őszt, amelyen kisfia, Alex is szerepel.

Horváth Éva
Horváth Éva kezdi összeszedni magát a tavalyi motorbalesete után
Fotó: Bors

Az egykori szépségkirálynő a Fővárosi Állatkertben készült képen mosolyogva ül gyermeke mellett, így jelezve: számára nemcsak az évszak, hanem az élet egy új szakasza is hivatalosan elkezdődött.

„Hivatalosan is itt az ősz” – írta az Instagram-posztban a modell. A követők elárasztották Éva közösségi oldalát dicsérő kommentekkel, hiszen az elmúlt időszakban rengeteget küzdött a felépüléséért. 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, amely hosszú rehabilitációt követelt, és komoly aggodalmakat keltett a rajongók között – írja a Bors.

Horváth Éva kisimult

A gyógyulás útja azonban megindult, és most először látható igazán a megkönnyebbülés az arcán, kisimultnak tűnik. Fia, Alex szeptember elején töltötte be negyedik életévét, érezhetően hatalmas támaszt jelent édesanyjának. Így hát Horváth Éva számára idén az ősz nem csupán évszakváltás – hanem egy új kezdet, egy szebb, nyugodtabb időszak hivatalos megnyitója.

 

