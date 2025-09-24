Aggódnak a rajongók: Horváth Éva balesete után jelentkezett

Horváth Éva tíz hónappal ezelőtt szenvedett balesetet Balin, amely komoly következményekkel járt, azóta nyolc műtéten esett át – írja a Bors.

Horváth Éva

Fotó: Bors

Kemény munkával gyógyul Horváth Éva lába

Az egykori szépségkirálynő a gyógyulása érdekében a természetgyógyászat eszközeit is igénybe vette, így a testi és lelki felépülését is igyekszik támogatni.

„50 százalékosan terheltem a lábamat. Ami annyit jelent, hogy egész jól rá tudok nehezedni. Fixen, stabilan megállok. Az a lényeg, hogy minél többet terheljem, úgyhogy most itt tartunk jelenleg” – fogalmazott az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva teljes videós bejelentkezésést a Bors oldalán megtekintheti.