Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

Horváth Éva

Aggódnak a rajongók: Horváth Éva balesete után jelentkezett

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Lábadozik a szépségkirálynő, de a rajongók aggódnak. Horváth Éva videóban nyugtatott meg mindenkit, ahol azt is elárulta, hogy halad a rehabilitáció.
Horváth Évabalesettermészetgyógyászatlábműtét

Horváth Éva tíz hónappal ezelőtt szenvedett balesetet Balin, amely komoly következményekkel járt, azóta nyolc műtéten esett át – írja a Bors

Horváth Éva
Horváth Éva
Fotó: Bors

Kemény munkával gyógyul Horváth Éva lába 

Az egykori szépségkirálynő a gyógyulása érdekében a természetgyógyászat eszközeit is igénybe vette, így a testi és lelki felépülését is igyekszik támogatni.  

„50 százalékosan terheltem a lábamat. Ami annyit jelent, hogy egész jól rá tudok nehezedni. Fixen, stabilan megállok. Az a lényeg, hogy minél többet terheljem, úgyhogy most itt tartunk jelenleg” – fogalmazott az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva teljes videós bejelentkezésést a Bors oldalán megtekintheti. 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!