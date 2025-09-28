Horváth Tamás mindent kockára tesz

A TV2 népszerű show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars ezen a héten is izgalmas produkciókat ígér, hiszen kiderül, kik kerülnek be a legjobb 12 versenyző közé. Horváth Tamás, a műsor egykori győztese ismét magasra tette a lécet, hiszen most a Guns N’ Roses frontemberét, Axl Rose-t alakítja majd a színpadon - számol be a Bors.

Fotó: Instagram/horvathtomi

Horváth Tamás Axl Rose szerepével készül berobbanni a Top 12-be

Az énekes elárulta, hogy bár régóta kedveli a ’80-as évek klasszikus rockzenéjét, előadóként távol áll tőle ez a stílus. „Axl Rose hangja szinte utánozhatatlan, de épp ezért nagy kihívás számomra” – mondta. Hozzátette: szerinte ebben a műsorban akkor lehet igazán emlékezeteset alkotni, ha az ember teljesen új oldalát mutatja meg.

Tamás elmondása szerint rengeteget próbált, hogy hangban, mozgásban és színpadi jelenlétben is minél jobban visszaadja a legendás rocksztár karakterét. A felkészülés azonban nem könnyű: a rockének technikailag rendkívül megterhelő, ezért felesége, Andika különösen figyel rá, nehogy túlzásba vigye a gyakorlást.

