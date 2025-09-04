Horváth Tamás meghökkentő bejelentést tett

A népszerű énekes, Horváth Tamás, aki számos díjat nyert pályafutása során – többek között Fonogramot és a Nagy Duettben is aratott sikert –, most ismét a reflektorfénybe lép. Mint elárulta, számára a Sztárban Sztár ötödik évada élete egyik legmeghatározóbb élménye volt.

A Sztárban Sztár All Stars mezőnye nagyon erős, de Horváth Tamás győzni szeretne

Fotó: Bors

„Én nagyon szerettem a saját évadomat, belebújni világsztárok bőrébe baromi izgalmas dolog volt. A mai napig minden egyes produkciómra tisztán emlékszem” – mondta a Borsnak az énekes.

Horváth Tamás: győzni jöttem!

A Sztárban Sztár All Stars mostani évadában 24 versenyző áll színpadra, hogy újra bebizonyítsa, ki a legsokoldalúbb előadó. Köztük van Horváth Tamás is, aki nem titkolja, hogy egyetlen cél vezérli: ismét megnyerni a versenyt.

Ha kell, ledobok 20 kilót megint. Számomra nincs lehetetlen, tiszta szívvel megyünk a döntőig!

Nem felejti el, honnan jött

Az énekes sikerei mögött hatalmas kitartás áll. Saját bevallása szerint szegény sorból indult, és minden egyes lépésért keményen meg kellett dolgoznia.

Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani. Igen, én mélyről, szegény sorból jövök, de pont ezért minden apró dolognak tudok örülni. Mai napig emlékszem arra a Horváth Tomira, és nem vagyok hajlandó elfelejteni, honnan jöttem.