Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Horváth Tamás

Horváth Tamás meghökkentő bejelentést tett

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember 7-én indul a TV2 ikonikus műsorának új évada, amelyben ismét a korábbi szériák legnagyobb sztárjai mérik össze tudásukat. A rajongók legnagyobb örömére Horváth Tamás is színpadra lép, aki az ötödik évad győzteseként most újra bizonyítani akar.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth TamásSztárban Sztár All StarsbanBorsénekes

A népszerű énekes, Horváth Tamás, aki számos díjat nyert pályafutása során – többek között Fonogramot és a Nagy Duettben is aratott sikert –, most ismét a reflektorfénybe lép. Mint elárulta, számára a Sztárban Sztár ötödik évada élete egyik legmeghatározóbb élménye volt.

Horváth Tamás / https://cdn.borsonline.hu/2025/09/l55sxvlPd_xeB-wPfK2o6ADy31ZRe_GO4G6WWg_EdVw/fit/1200/726/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzU5MWFkZDdlOGI0NzRlY2Y5MGE2OWY0ZTkyNjI1NThm.webp
A Sztárban Sztár All Stars mezőnye nagyon erős, de Horváth Tamás győzni szeretne
Fotó: Bors

„Én nagyon szerettem a saját évadomat, belebújni világsztárok bőrébe baromi izgalmas dolog volt. A mai napig minden egyes produkciómra tisztán emlékszem” – mondta a Borsnak az énekes.

Horváth Tamás: győzni jöttem!

A Sztárban Sztár All Stars mostani évadában 24 versenyző áll színpadra, hogy újra bebizonyítsa, ki a legsokoldalúbb előadó. Köztük van Horváth Tamás is, aki nem titkolja, hogy egyetlen cél vezérli: ismét megnyerni a versenyt.

Ha kell, ledobok 20 kilót megint. Számomra nincs lehetetlen, tiszta szívvel megyünk a döntőig!

Nem felejti el, honnan jött

Az énekes sikerei mögött hatalmas kitartás áll. Saját bevallása szerint szegény sorból indult, és minden egyes lépésért keményen meg kellett dolgoznia.

Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani. Igen, én mélyről, szegény sorból jövök, de pont ezért minden apró dolognak tudok örülni. Mai napig emlékszem arra a Horváth Tomira, és nem vagyok hajlandó elfelejteni, honnan jöttem.

Mi vár a nézőkre az új évadban?

A tizenegyedik évad igazi különlegessége, hogy világsztár vendég is érkezik a stúdióba: Hans Sigl, A hegyi doktor – Újra rendel főszereplője. A versenyzők pedig hetek óta lázasan készülnek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!