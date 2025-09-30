Ekkorát még nem villantott Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella extrém dekoltázzsal jelent meg barátnője születésnapján, amit azonnal meg is osztott követőivel az Instagramon. A fiatal modell és operaénekes fotója pillanatok alatt hatalmas sikert aratott – írja a Bors.

Hunyadi Donatella

Fotó: Polyak Attila / mw

Hunyadi Donatella ismét bebizonyította, miért tartják az egyik legszebb magyar sztárnak. Kiszel Tünde 24 éves lánya nemrég egy barátnője születésnapi vacsoráján jelent meg Budapesten, ahol extrém dekoltázsával minden tekintetet magára vonzott.

Hunyadi Donatella merész ruhaválasztását imádták rajongói

Az új kép alatt pillanatok alatt megjelentek a dicsérő hozzászólások, szívecskék és bókok. „Gyönyörű vagy” – írta egyik rajongója, ami jól mutatja, mennyire elvarázsolta a követőtáborát Hunyadi Donatella. A vadító képeket megtekintheti a Bors oldalán.