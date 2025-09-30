Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

operaénekes

Ekkorát még nem villantott Hunyadi Donatella

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az operaénekes nem szégyenlős. Hunyadi Donatella barátnője születésnapját ünnepelte, az estéhez egy merész, mélyen dekoltált ruhát választott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
operaénekesHunyadi Donatellasztárdekoltázs

Hunyadi Donatella extrém dekoltázzsal jelent meg barátnője születésnapján, amit azonnal meg is osztott követőivel az Instagramon. A fiatal modell és operaénekes fotója pillanatok alatt hatalmas sikert aratott – írja a Bors

Hunyadi Donatella
Hunyadi Donatella
Fotó: Polyak Attila / mw 

Hunyadi Donatella ismét bebizonyította, miért tartják az egyik legszebb magyar sztárnak. Kiszel Tünde 24 éves lánya nemrég egy barátnője születésnapi vacsoráján jelent meg Budapesten, ahol extrém dekoltázsával minden tekintetet magára vonzott.  

Hunyadi Donatella merész ruhaválasztását imádták rajongói 

Az új kép alatt pillanatok alatt megjelentek a dicsérő hozzászólások, szívecskék és bókok. „Gyönyörű vagy” – írta egyik rajongója, ami jól mutatja, mennyire elvarázsolta a követőtáborát Hunyadi Donatella. A vadító képeket megtekintheti a Bors oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!