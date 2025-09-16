Titkos esküvő: férjhez ment a híres magyar influenszer

A szerelmes pár sugárzó mosollyal állt a kamerák elé, rajongóik pedig együtt örültek velük. Az influenszert karácsonykor jegyezték el, és már ki is mondták a boldogító igent – Bors.

A népszerű influenszer Daalarna ruhában tündökölt.

Forrás: Viszkok Fruzsi/Instagram

Az influenszer titkos esküvője

A pontos dátumot nem árulták el, de a követők szerint hétvégén történt az esemény. Viszkok Fruzsi sellő fazonú, ejtett vállú, csipkés menyasszonyi ruhában mondta ki az igent. Férje, Ladocsi Péter elegáns sötét szmokingot és csokornyakkendőt viselt. A fotókon a párt teljesen körülöleli a boldogság és a meghittség. A rajongók kommentekben gratuláltak, és sok boldogságot kívántak az ifjú házasoknak:

Meseszép. Ezernyi boldogságot nektek.

Szívből gratulálok, sok boldogságot kívánok! Nagyon szép mennyasszony voltál, Fruzsi!

TOP 10 legjobb magyar influenszer között

A Forbes 2023-ban a legértékesebb magyar influenszerek közé sorolta Viszkok Fruzsit. Az influenszer követőbázisának aktivitása az elmúlt években kissé visszaesett, de tartalmi minőségének és imázsának köszönhetően még mindig presztízs nála hirdetni. Profizmusát a zsűri a lista legjobb pontszámával értékelte, ezzel jutott a top 10 legértékesebb influenszer közé.