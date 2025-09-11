Eltitkolt házasságáról vallott Jákob Zoli

Jákob Zoli üzletember most először mesélt egy eddig titokban tartott múltbéli kapcsolatáról. A TV2 „Titkok Ramónával” című műsorában vallotta be, hogy élete során volt egy házassága, amelyről korábban soha nem beszélt a nyilvánosságnak – számol be a Bors.

Jákob Zoli üzletember

Fotó: Mediaworks

Jákob Zoli elárulta, hogy az első frigy nem azzal a nővel köttetett, akitől később Dávid fia született.

„Oda meg vissza voltam érte, sosem felejtem el az együtt töltött éveket. Ő volt az első nő az életemben, és nagyon szerettük egymást” – mesélte Zoli, aki Évivel a gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg.

Két év együttélés után Jákob Zoli megkérte Évi kezét, és egy háromszáz fős lagzit tartottak Harta Állampusztán. A boldogság azonban nem tartott sokáig: a házasság mindössze három évig tartott.

„Nem is tudom, pontosan mi történt. Azt hiszem, túl fiatalok voltunk… 25 évesen még sok mindent nem éltünk meg” – vélte a vállalkozó.