Jákob Zoli

Eltitkolt házasságáról vallott Jákob Zoli

Az egykori Nagy Ő eddig titokban tartott múltjáról vallott először a nyilvánosság előtt. Jákob Zoli megdöbbentő titkot árult el.
Jákob Zoli üzletember most először mesélt egy eddig titokban tartott múltbéli kapcsolatáról. A TV2 „Titkok Ramónával” című műsorában vallotta be, hogy élete során volt egy házassága, amelyről korábban soha nem beszélt a nyilvánosságnak – számol be a Bors

Jákob Zoli üzletember
Jákob Zoli üzletember
Fotó: Mediaworks

Jákob Zoli elárulta, hogy az első frigy nem azzal a nővel köttetett, akitől később Dávid fia született. 

„Oda meg vissza voltam érte, sosem felejtem el az együtt töltött éveket. Ő volt az első nő az életemben, és nagyon szerettük egymást” – mesélte Zoli, aki Évivel a gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg. 

Két év együttélés után Jákob Zoli megkérte Évi kezét, és egy háromszáz fős lagzit tartottak Harta Állampusztán. A boldogság azonban nem tartott sokáig: a házasság mindössze három évig tartott.  

„Nem is tudom, pontosan mi történt. Azt hiszem, túl fiatalok voltunk… 25 évesen még sok mindent nem éltünk meg” – vélte a vállalkozó. 

 

