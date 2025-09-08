Jákob Zoltán őszinte vallomása: ezért félnek tőle a nők

Jákob Zoli a Nagy Ő című műsorban vált országosan ismertté, de vállalkozásai és jótékonysági tevékenysége miatt is sokan követik. A milliárdos legújabb TikTok-videójában arról mesélt, hogyan látja az ismerkedést ennyi pénzzel a háta mögött.

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari

Fotó: Ripost/Borsonline.hu

Mindenki magamért szeretne megismerkedni velem, ezt gondolom magamban, és a pénz is én vagyok, a csomag része, anélkül én már nem létezem

- vallotta Jákob Zoli.

Az üzletember szerint felesleges lenne „álruhában” próbálkoznia, mert úgyis kiderülne, ki is ő valójában. Ugyanakkor nem örülne, ha valaki kizárólag a pénzéért akarna közeledni hozzá. Ő saját magát egy „jópofa srácnak” tartja, aki megteremtette a biztonságot, és szerinte a nők is alapvetően erre a biztonságra vágynak.

Jákob Zoli szerint a pénz csak biztonsági faktor

A milliárdos elárulta, hogy sokan tartanak tőle vagy a vagyonától, mert azt hiszik, különleges elvárásai vannak. Ő viszont leszögezte: számára az intelligencia, a humor és az ápoltság a legfontosabb.

Egy Ferrarival ugyan könnyű lehet feltűnést kelteni, de Jákob szerint az igazi érték a személyiségben rejlik. „Az kell, hogy jól érezzük magunkat egymással, nem a pénz

– hangsúlyozta.

Bátorítja a nőket a kezdeményezésre

Az üzletember a közösségi médiában is nyitott az ismerkedésre. Korábban messengeren keresett kapcsolatot, ma inkább Instagramon üzenget. Mint mondja, szereti, ha a nők is írnak neki:

Ez a világ már megváltozott, nem csak a férfiaknak kell fehér lovon érkezniük. Én örülök, ha egy nő rám ír.

