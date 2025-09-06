Hírlevél

Rendkívüli

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Ez áll L.L. Junior és Frey Timi se veled, se nélküled kapcsolatának hátterében

Az internet népe ismét izgalommal követi L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatának fordulatait. A szakértők szerint az énekes és párja viszonya igazi érzelmi hullámvasút, ami nehezen engedi el a feleket.
L.L. Junior és Frey Tímea hónapok óta se veled, se nélküled kapcsolatban élnek, ami folyamatosan újabb és újabb drámákat hoz. Bár az énekes szerint jelenleg nincsenek együtt, a szakértők szerint az ilyen típusú kapcsolatok addig nem érnek véget, amíg az érzelmi leválás valóban meg nem történik – írja a Bors. 

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior és Frey Timi hullámzó párkapcsolatát alig győzik követni a rajongók 

A klinikai pszichológus Dr. Makai Gábor szerint a románc hátterében ismétlési kényszer állhat, ami miatt a felek folyamatosan visszatérnek egymáshoz. A se veled, se nélküled kapcsolat igazi érzelmi hullámvasút: a megcsalás utáni düh, az önbizalom helyreállítása a közösségi oldalakon, majd a békülés és együtt mutatkozás mind része a dinamikának.  

A szakértő szerint az ilyen kapcsolatokban a felek gyakran ki-be járkálnak, mert bár tudják, hogy a másik nem illik teljesen az életükbe, elengedni sem tudják.  

A pár története tavasz óta kíséri a nyilvánosságot: először A Nagy Duett közönségében látták őket összebújva, majd hamar kiderült, valóban együtt vannak. 

 

