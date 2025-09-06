Ez áll L.L. Junior és Frey Timi se veled, se nélküled kapcsolatának hátterében

L.L. Junior és Frey Tímea hónapok óta se veled, se nélküled kapcsolatban élnek, ami folyamatosan újabb és újabb drámákat hoz. Bár az énekes szerint jelenleg nincsenek együtt, a szakértők szerint az ilyen típusú kapcsolatok addig nem érnek véget, amíg az érzelmi leválás valóban meg nem történik – írja a Bors.

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior és Frey Timi hullámzó párkapcsolatát alig győzik követni a rajongók

A klinikai pszichológus Dr. Makai Gábor szerint a románc hátterében ismétlési kényszer állhat, ami miatt a felek folyamatosan visszatérnek egymáshoz. A se veled, se nélküled kapcsolat igazi érzelmi hullámvasút: a megcsalás utáni düh, az önbizalom helyreállítása a közösségi oldalakon, majd a békülés és együtt mutatkozás mind része a dinamikának.

A szakértő szerint az ilyen kapcsolatokban a felek gyakran ki-be járkálnak, mert bár tudják, hogy a másik nem illik teljesen az életükbe, elengedni sem tudják.

A pár története tavasz óta kíséri a nyilvánosságot: először A Nagy Duett közönségében látták őket összebújva, majd hamar kiderült, valóban együtt vannak.