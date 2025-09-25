Titokzatos szőke lány bukkant fel L.L. Junior közelében

A magyar zenész mindig gondoskodik róla, hogy róla beszéljenek. Ezúttal L.L. Junior casting gyanús videójáról készült Insta-fotó indította el a pletykákat, amelyben egy szőke lány is szerepel. Vajon tényleg új arcot keres a rapper?

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior lecserélte Frey Tímeát?

L.L. Junior újra a figyelem középpontjába repítette magát, miután Instagram-történetében egy titokzatos szőke lány bukkant fel. A rapper, akit a közönség a Fekete Vonat korszakából is jól ismerhet, már több mint két évtizede alakítja a magyar könnyűzenei világ egyik fenegyerekét. Zenészként sikereket aratott, de legalább annyira ismert magánéleti botrányairól is.

Az utóbbi hónapok legnagyobb vihara Frey Timivel való kapcsolatát kísérte, amely minden egyes fordulatával címlapokra került. Ezért is robbant nagyot egy új videó, amelyben Junior egy zöld kanapén ül, fehér pólóban, kissé fáradt mosollyal az arcán, miközben egy formás, szőke lány is felbukkan a képkockákon. A jelenet szinte casting hangulatot áraszt, a zenész pedig mindössze ennyit írt a sztorihoz:

Mindig csak a munka.

A rajongók azonnal találgatni kezdtek: L.L. Junior lecserélte Frey Tímeát?

