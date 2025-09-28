Hírlevél

Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

LL Junior

Furcsa húzással állt elő L.L. Junior

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
A rapper ismét szakítási hullámba keveredett. L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolatát sokan követhetetlennek tartják, és nem véletlen: a történet kísértetiesen emlékeztet arra, amit korábban Dárdai Blankával élt át. A nyilvános üzengetések, közösségi oldalakra feltöltött régi fotók és a rajongók megtévesztése újfent felkorbácsolták az indulatokat.
LL JuniorDárdai Blankaszakítás

L.L. Junior szerelmi élete az utóbbi időben ismét a figyelem középpontjába került. A zenész és Frey Tímea viszonya a szakítások és kibékülések örökös váltakozásával vált hírhedtté, hasonlóan ahhoz, ahogyan egykor Dárdai Blankával is zajlottak a dolgok. A fiatal táncosnő és a rapper kapcsolata a kezdetektől botrányokkal terhelt, Junior többször vádolta hűtlenséggel párját, amit Timi rendre tagadott - írja a Bors.

L.L. Junior
L.L. Junior és Frey Timi szakítása újra reflektorfénybe került
Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior párkapcsolati kálváriája

A kapcsolat válságait a nyilvánosság előtt sem rejtették véka alá. Junior korábban egy dalt is írt Frey Timiről, amelyben a szakítás okait rappelte meg. A dal megjelenése után rövid időre békülést színleltek, ám a béke nem tartott sokáig. A rajongókban egyre inkább erősödött az érzés, hogy a történet kísértetiesen hasonlít a Dárdai Blankával történt viharos időszakra, amikor szintén nyilvános fotók és dühös posztok kavarták fel a kedélyeket.

Míg a rapper időről időre újra feltüzeli a pletykákat, Frey Timi határozottan kijelentette, hogy már nem alkotnak egy párt. A követők azonban joggal érzik úgy, hogy a történelem megismétli önmagát: ugyanaz a hullámvasút játszódik le új szereplőkkel.

Korábban arról számoltunk be, hogy T.Danny maszkban botladozott, L.L. Junior pedig üzent a színpadról. A botrány részleteiről az Origo oldalán olvashatnak.

 

