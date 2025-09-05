Majdnem gyomorrontást okozott vendégeinek a gyönyörű modell - durván ki is borult

Kárpáti Rebeka a Hal a tortán idei évadában próbálta megmutatni konyhai tudását, de a vendéglátás hamar rémálommá vált számára. A Bors információi szerint az előételként készített húsleves teljes kudarcot vallott: a színésznő szerint nem volt íze, ezért pánikszerűen próbálta szójaszósszal és paradicsomszósszal megmenteni – sikertelenül.

A Hal a tortán egyik legemlékezetesebb estéjét hozta Kárpáti Rebeka. Fotó: Instagram

Kárpáti Rebeka pánikba esett a kamerák előtt

Az este során Rebeka elárulta: eluralkodott rajta a pánik és a frusztráció, ezért még édesapja, R. Kárpáti Péter sem tudta megnyugtatni. A színésznő végül azt kérte, mindenki hagyja magára, hogy egyedül folytathassa a főzést.

A húsleves után újabb kihívás következett: Rebekának bekötött szemmel kellett tiramisut készítenie. Ám az édességből kimaradt a kávé és a mascarpone, a tojásokat pedig nyersen tette a babapiskótára. A vendégek közül többen attól tartottak, hogy az étel akár gyomorrontást is okozhat.