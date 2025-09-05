Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még az orvosok is megdöbbentek: parazitaikreket találtak egy 20 napos csecsemő hasában

Kárpáti Rebeka

Majdnem gyomorrontást okozott vendégeinek a gyönyörű modell - durván ki is borult

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ismert színésznő és influenszer élete egyik legnehezebb pillanatát élte át a Hal a tortán kamerái előtt. Kárpáti Rebeka első saját főzése közben teljesen összeomlott, miközben vendégeit szerette volna lenyűgözni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kárpáti Rebekafőzéshal a tortán

Kárpáti Rebeka a Hal a tortán idei évadában próbálta megmutatni konyhai tudását, de a vendéglátás hamar rémálommá vált számára. A Bors információi szerint az előételként készített húsleves teljes kudarcot vallott: a színésznő szerint nem volt íze, ezért pánikszerűen próbálta szójaszósszal és paradicsomszósszal megmenteni – sikertelenül.

Kárpáti Rebeka
A Hal a tortán egyik legemlékezetesebb estéjét hozta Kárpáti Rebeka. Fotó: Instagram

Kárpáti Rebeka pánikba esett a kamerák előtt

Az este során Rebeka elárulta: eluralkodott rajta a pánik és a frusztráció, ezért még édesapja, R. Kárpáti Péter sem tudta megnyugtatni. A színésznő végül azt kérte, mindenki hagyja magára, hogy egyedül folytathassa a főzést.

A húsleves után újabb kihívás következett: Rebekának bekötött szemmel kellett tiramisut készítenie. Ám az édességből kimaradt a kávé és a mascarpone, a tojásokat pedig nyersen tette a babapiskótára. A vendégek közül többen attól tartottak, hogy az étel akár gyomorrontást is okozhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!