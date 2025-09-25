Csipke fehérneműszettben hódít Kárpáti Rebeka az új filmjében – videó

December 11-én kerül a mozikba a Legénybúcsú című film, amelyben Candy szerepét alakítja Kárpáti Rebeka. A színésznő számára ez a munka nemcsak szakmai kihívás, hanem egy új kezdet is volt.

Kárpáti Rebeka a Legénybúcsú című filmben

Fotó: Képkivágás / Forum Hungary/YouTube

A forgatás előtt Rebeka életében változások álltak be, mélyponton volt a magánélete, megjárta a lelki poklot, de már jól van, azóta minden egyes pillér szépen a helyére került az életében.

Jelenleg lakásfelújításon dolgozik, és novemberben költözik új otthonába. Bár a költözés átmeneti időszakot jelent, a színésznő reméli, az ünnepeket már nyugodt környezetben töltheti – írja a Bors.

Kárpáti Rebeka egyensúlyba került

„Novemberben költözöm, egyelőre az öcsémmel. Hosszútávon nyilván nem szeretnénk együtt lakni, mert ezt főként befektetésnek szántuk, de a lényeg, hogy most elkészül, és a karácsonyt már nyugiban tölthetjük ott” – mondta a Borsnak a színésznő. A filmben való szereplés és a magánéleti változások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy Kárpáti Rebeka újra megtalálja az egyensúlyt és a boldogságot életében.