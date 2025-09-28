Királyi titkok a kamerák mögött: így viselkedik Katalin hercegné otthon

A szakértők szerint a 15. házassági évfordulójukra készülő pár bensőségesebb, mint valaha. Amint a kamerák kialszanak, Vilmos és Katalin sokkal gyengédebbek egymással: ölelések, kézfogások és játékos gesztusok jellemzik őket. A királyi írók úgy vélik, hogy a közös humorérzékük és összekacsintásaik tartják életben a kapcsolatot, amely a nehézségek után is egyre erősebb.

Ezért imádják Vilmost és Katalint a rajongók – a házasságuk mögött rejlő titkok

Fotó: X

Mi két lábbal a földön járunk. Sokat ugratjuk egymást, és Katalinnak rengeteg olyan szokása van, ami megnevettet, én pedig folyton cukkolom érte.

- nyilatkozta Vilmos herceg egy 2010-es eljegyzési interjúban.

Mit árulnak el a gesztusok Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről?

Katie Nicholl és Duncan Larcombe királyi szakértők hangsúlyozzák:

Katalin hercegné és férje már nem rejtegetik intimitásukat.

A korábbi visszafogottság után ma már bátrabban mutatják meg szerelmüket a nyilvánosság előtt is, ami sok rajongó szívét megmelengeti - írja a BORS.

Különleges ünneplésre készülnek

2011 óta három gyermekük született, és az elmúlt évek próbái csak még szorosabbra fűzték köteléküket. Most, a 15. évforduló alkalmából valami egészen rendkívülire készülhetnek, hiszen Katalin számára minden év újabb győzelem a betegséggel szemben.