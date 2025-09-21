Király Viktor megint a szakadék szélén áll

A TV2 népszerű átváltozó show-jában, a Sztárban Sztár All Starsban ezúttal Korda Györgyként lépett színpadra Király Viktor, és minden energiáját beleadta az előadásba.

Király Viktor a Sztárban Sztár All Starsban

Fotó: Máte Krisztian

Mégis a közönség szavazatai alapján nem jutott automatikusan tovább – így a vigaszágra került, ahol újabb produkcióval kell bizonyítania, hogy helye van a legjobbak között.

Vasárnap este ismét a felhőtlen szórakozásé a főszerep, hiszen jön a TV2 ikonikus műsorának újabb fordulója – írja a Bors.

Király Viktornak mindent bele kell adnia

„Szerintem jól sikerült az este. Ilyenkor mindig azon kell gondolkodni, hogyan legyen hiteles az átalakulás, de ne legyen túl sok. Ez nehéz egyensúly” – mondta Viktor a műsor után. A műsor új szabályrendszerében a versenyzők két csoportban szerepelnek. Minden adásban a zsűri és a nézők szavazatai döntik el, ki jut egyenesen tovább, és kik kerülnek párbajba. A vigaszágra került énekesek újra színpadra állnak, és csak ketten maradhatnak játékban – a többiek számára véget ér a verseny.

A tét tehát hatalmas, a verseny egyre keményebb. Király Viktornak most minden eddiginél többet kell nyújtania, ha be akar jutni a Top 12-be a Sztárban Sztár All Starsban.