Király Viktor felesége nem takargatta idomait, alakja mindenkit ámulatba ejtett

Király-Virág Anita ismét bikinis fotóval örvendeztette meg követőit. A sztár a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a nyár utolsó napsugarait is kihasználja, és még egyszer kifekszik a napra. A képen egy pánt nélküli, trendi bikiniben látható, amelyben tökéletesen érvényesül barnasága és alakja - írja a Bors.

Király-Virág Anita és Király Viktor erős párosként állnak a reflektorfényben

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Király-Virág Anita a Sztárban sztár előtt napozott

Anita egy rövid üzenetet is mellékelt a fotóhoz: „A nyár utolsó barnítása a ma esti Sztárban sztár előtt. Természetesen élőben szurkolok.” Bejegyzése nagy sikert aratott, rajongói pedig sorra dicsérték megjelenését és sugárzó mosolyát.