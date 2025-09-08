Hírlevél

Király-Virág Anita

Király Viktor felesége nem takargatta idomait, alakja mindenkit ámulatba ejtett

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Király Viktor felesége nem engedi, hogy véget érjen a nyár hangulata. Király-Virág Anita pánt nélküli bikiniben napozott, hogy megőrizze bronzos bőrszínét a hűvösebb napokra is.
Király-Virág Anita ismét bikinis fotóval örvendeztette meg követőit. A sztár a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a nyár utolsó napsugarait is kihasználja, és még egyszer kifekszik a napra. A képen egy pánt nélküli, trendi bikiniben látható, amelyben tökéletesen érvényesül barnasága és alakja - írja a Bors.

Király-Virág Anita
Király-Virág Anita és Király Viktor erős párosként állnak a reflektorfényben
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin 

Király-Virág Anita a Sztárban sztár előtt napozott

Anita egy rövid üzenetet is mellékelt a fotóhoz: „A nyár utolsó barnítása a ma esti Sztárban sztár előtt. Természetesen élőben szurkolok.” Bejegyzése nagy sikert aratott, rajongói pedig sorra dicsérték megjelenését és sugárzó mosolyát.

 

