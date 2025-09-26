Mindenki megdöbbent, felismerhetetlen lett Kis Grófo testvére

Hírlevél

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mindenkit megdöbbentett Gyémi, aki az utóbbi években hatalmas átalakuláson ment keresztül. Kis Grófo testvére több mint hatvan kilótól szabadult meg, és ezzel nemcsak a külseje, hanem az egész élete megváltozott.
Gyémi, Kis Grófo testvére elképesztő átalakuláson ment keresztül: több mint hatvan kilót fogyott, és ma már szinte alig lehet ráismerni – írja a Bors. 

Kis Grófo és testvére, Gyémi a fogyása előtt
Kis Grófo és testvére, Gyémi a fogyása előtt
Fotó: Mediaworks

Kis Grófo testvére, Gyémi hihetetlen átalakuláson ment át 

Gyémi az egészséges étkezésnek és a rendszeres mozgásnak köszönhetően nemcsak külsőleg alakult át, de belül is új emberré vált. Mint mondja, számára a fogyás leginkább felismerést hozott: „Ha nem vagyunk egészségesek, nem tudunk tervezni sem. Ezért mindenkinek ajánlom a sportot és a fogyást, mert teljesen megváltoztatja az életet.” 

Gyémi kirobbanó formában van az átalakulás után, a róla készült fotókat a Bors oldalán megtekintheti.

 

