Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Kísértés

Kitty letarolta a TV2 műsortát – a fiúk nem tudnak neki ellenállni

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Alig pár rész ment le a TV2 legbotrányosabb realityjéből, de máris mindenki róla beszél. A Kísértés új játékosa, Kitty, pillanatok alatt a fiúk kedvence lett, és jelenléte teljesen felkavarta a villa életét.
KísértésdrámaKitty

Kitty lehengerlő kisugárzása az első pillanattól kezdve érezhető volt: a fiúk sorra keresték a társaságát, ami természetesen azonnal feszültséget szült a párok között. A lány a Borsnak elmondta, hogy nem elsősorban csábítani érkezett A Kísértésbe, hanem kíváncsi volt, léteznek-e még hűséges férfiak.

Kitty miatt egyre több feszültség robban A Kísértés villájában – a fiúk sorra esnek áldozatul a vonzerejének.
Kitty miatt egyre több feszültség robban A Kísértés villájában – a fiúk sorra esnek áldozatul a vonzerejének.
Fotó: TV2

A Kísértés új bombázója, Kitty miatt villámok csattannak

„Nem a csábítás a célom, hanem hogy megtudjam, mennyire hűségesek a férfiak” – vallotta be Kitty, aki korábbi kapcsolataiban többször csalódott, és úgy érzi, a műsorban választ kaphat a kételyeire.

A legutóbbi adásban Dávid már egy privát randira is elhívta őt, a nézők pedig találgatják, vajon mi történhetett kettejük között. Egy biztos: Kitty jelenléte új szintre emelte a drámát, és minden tekintet rá szegeződik – írja a Bors cikke.

 

