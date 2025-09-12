Az összes néző dobott egy hátast! Ez történt A Kísértésben

Márk a szabályokat megszegve rohant be a lányok tábortüzes ceremóniájára A Kísértésben, és a kamerák előtt húzta elő a gyűrűt. „Eszembe sem jutott, hogy nemet mond” – vallotta most őszintén, hozzátéve: volt egy pillanat, amikor átfutott az agyán a lehetőség, de gyorsan elhessegette a gondolatot.

A Kísértés sztárja, Márk a tábortűznél kérte meg Fanni kezét, a jelenet mindenkit sokkolt. Forrás: TV2

A Kísértés lánykérése mindenkit sokkolt

A Kísértés sztárja szerint a műsor rendkívül nehéz érzelmi próba volt számára. „Nem is a féltékenység volt a legrosszabb, hanem az, hogy nem lehettem vele, nem tudtam, mi van vele. A műsor kihozott belőlem egy olyan oldalt, amit eddig senki sem látott” – mesélte.

Bár az esküvő időpontja még nem ismert, Márk kijelentette: amit akkor mondott, azt komolyan gondolta, és Fannival a hétköznapi életben is építik a bizalmat – írja a Bors cikke.