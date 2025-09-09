Hírlevél

Kiszel Tünde

Kiszel Tünde feszülősben mutatta meg magát – mindenki megfordult utána

A Budapest Central European Fashion Week idén is a fiatal influenszerek és hazai márkák bemutatóinak adott otthont. Kiszel Tünde a divathétvége egyik meglepetésvendégeként jelent meg, és ismét bizonyította, hogy időtlen stílusa kortalan.
A Budapest Central European Fashion Week évről évre a hazai divatélet egyik legjobban várt eseménye, ahol fiatal influenszerek, modellek és magyar márkák mutatják be legújabb kollekcióikat. A BORS tudomásra jutott,hogy az idei rendezvényen azonban nemcsak a huszonéves közönség keltett feltűnést: Kiszel Tünde is tiszteletét tette.

Kiszel Tünde divatos összeállításban, magabiztos kisugárzással
Kiszel Tünde divatos összeállításban, magabiztos kisugárzással
Fotó: Facebook

A híresség egy diszkrét, mégis dögös púderrózsaszín ruhában, arany magassarkúval párosítva érkezett, megmutatva, hogy az elegancia és a kifinomultság minden korban működik. A divathét közönsége nagy lelkesedéssel fogadta, követői pedig azonnal elárasztották dicsérő kommentekkel közösségi oldalait.

Kiszel Tünde a divathéten

A megjelenése újra bebizonyította, hogy Kiszel Tünde nem csupán a médiában, hanem a divat világában is képes reflektorfénybe kerülni. Stílusát sokan példaként emlegetik, hiszen egyszerre sugároz nőiességet és visszafogott eleganciát.

Korábban a nyári képei miatt fogyott el a lélegzetünk.

 

 

