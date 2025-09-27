Maszkban botladozott T. Danny, L.L. Junior pedig üzent a színpadról – botrány a Budapest Parkban

Péntek este rendezték meg KKevin nagyszabású koncertjét a Budapest Parkban, amelyre hatalmas érdeklődés mellett érkeztek a rajongók. Bár a látványvilág és a show elemei sokak tetszését elnyerték, a zenei teljesítmény kapcsán rengeteg negatív visszajelzés érkezett. A közönség szerint a rapper gyakran playbacket használt, és a valódi előadás helyett inkább „közös zenehallgatásnak” tűnt a produkció - írja a Bors.

A KKevin koncerten L.L. Junior ismét Frey Timinek üzent a színpadról. Fotó: Archív fotó.

KKevin koncert botrányba fulladt a Budapest Parkban

Többen azt kifogásolták, hogy a jegyárakhoz képest nem kaptak valódi élményt, mivel más előadók hasonló árkategóriában élőben adják elő számaikat.

T. Danny állapota újra téma lett

A koncerten színpadra lépett T. Danny is, akit KKevin barátként és kollégaként hívott meg. Azonban a rapper produkciója sok rajongóban visszatetszést keltett. Többen azt írták, hogy alig tudta követni saját dalszövegeit, és maszkos megjelenése tovább fokozta az aggodalmakat.

L.L. Junior újra Frey Timinek üzent

A nagykoncert harmadik megosztó szereplője L.L. Junior volt, aki saját dalai mellett KKevinnel közös számokat is előadott. A közönség azonban kellemetlennek érezte, hogy az énekes ismételten volt párjához, Frey Timihez intézett üzeneteket a színpadon.

Egy kommentelő így fogalmazott: „Lesz olyan koncert, ahol nem kerül szóba Timi? Ez már kínos.”

