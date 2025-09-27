Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ő sodorta veszélybe Magyarország energiaellátását – fotón a Barátság vezeték támadója

KKevin

Maszkban botladozott T. Danny, L.L. Junior pedig üzent a színpadról – botrány a Budapest Parkban

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A várva várt KKevin nagykoncert a Budapest Parkban látványban hozta, amit ígért, de a rajongók szerint a zenei élményben óriási hiányosságok voltak. A közönség csalódottságát tovább fokozta T. Danny és L.L. Junior fellépése, amely sokakban inkább felháborodást, mint örömöt váltott ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KKevinLL JuniorT DannyBudapest Park

Péntek este rendezték meg KKevin nagyszabású koncertjét a Budapest Parkban, amelyre hatalmas érdeklődés mellett érkeztek a rajongók. Bár a látványvilág és a show elemei sokak tetszését elnyerték, a zenei teljesítmény kapcsán rengeteg negatív visszajelzés érkezett. A közönség szerint a rapper gyakran playbacket használt, és a valódi előadás helyett inkább „közös zenehallgatásnak” tűnt a produkció - írja a Bors.

KKevin
A KKevin koncerten L.L. Junior ismét Frey Timinek üzent a színpadról. Fotó: Archív fotó.

KKevin koncert botrányba fulladt a Budapest Parkban

Többen azt kifogásolták, hogy a jegyárakhoz képest nem kaptak valódi élményt, mivel más előadók hasonló árkategóriában élőben adják elő számaikat. 

T. Danny állapota újra téma lett

A koncerten színpadra lépett T. Danny is, akit KKevin barátként és kollégaként hívott meg. Azonban a rapper produkciója sok rajongóban visszatetszést keltett. Többen azt írták, hogy alig tudta követni saját dalszövegeit, és maszkos megjelenése tovább fokozta az aggodalmakat.

@creativide Még a playback sem tudta igazán kimenteni🥴 @T. Danny @KKEVIN #tdanny #kkevin #budapestpark #koncert #pusztuljonforyouba ♬ original sound - creativide

L.L. Junior újra Frey Timinek üzent

A nagykoncert harmadik megosztó szereplője L.L. Junior volt, aki saját dalai mellett KKevinnel közös számokat is előadott. A közönség azonban kellemetlennek érezte, hogy az énekes ismételten volt párjához, Frey Timihez intézett üzeneteket a színpadon.

Egy kommentelő így fogalmazott: „Lesz olyan koncert, ahol nem kerül szóba Timi? Ez már kínos.” 

L.L.Junior szaftos titkokat árult el, majd porig alázt volt barátnőjét. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

@concertaholik KKevin #fyp #lljunior #fy #kkevin #koncert ♬ original sound - Concertaholic

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!