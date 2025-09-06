Megszólalt a barátnő: segítségre lesz szüksége a fiatal magyar színésznő öngyilkossági kísérlete miatt

A színházi világot megrázta Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete. A színésznőre kolléganője, Hartai Petra talált rá, aki a tragikus pillanat miatt súlyos traumát élt át – írja a Bors.

Koós Boglárka színésznő

Fotó: Kunos Attila

Csütörtök reggel derült ki, hogy a Budaörsi Latinovits Színház fiatal művésznője otthonában próbálta kioltani életét.

Koós Boglárka állapota válságos, jelenleg kómában van, az orvosok továbbra is küzdenek az életéért.

A tragédia különösen megterheli Hartai Petra színésznőt, aki a próbán való hiányzás után elment kolléganője lakására, és szembesült a sokkoló látvánnyal. A pszichológusok szerint egy ilyen élmény feldolgozása rendkívül nehéz, hiszen az érzelmileg közeli személyek számára különösen traumatikus lehet.

Koós Boglárka korábban depresszióval küzdött, de a tragédia előtt néhány nappal visszatért a munkába, mert úgy érezte, javul az állapota. A búcsúlevélben azonban arról írt, hogy elfáradt és kimerült.