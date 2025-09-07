Megrázó vallomást tett múltjáról az expornós Krasznai Tünde

Krasznai Tünde fiatal kora óta nehézségekkel küzdött: már tinédzserként kapcsolatba került drogokkal és alkohollal, ami hosszú évekre beárnyékolta pályafutását – írja a Bors.

Krasznai Tünde 12 év után tért vissza

Fotó: TV2

„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon be­leszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy mi­ért nem megyek erotikus mo­dellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját.

Krasznai Tünde sokáig nem érezte, hogy segítségre van szüksége

Saját bevallása szerint sokáig nem látta be, hogy segítségre van szüksége, végül azonban a Megálló Alapítvány csoportterápiái és a sorstársak támogatása segítették abban, hogy feldolgozza a múltját és visszataláljon önmagához.

Zenei pályája közben sem állt meg: bejárta Európát, Barcelonától Párizson át Berlinig és Lyonig, utcazenészként és bárokban lépett fel, közreműködött ismert zenészekkel, és több műfajban is kipróbálta magát az undergroundtól a jazz világáig.

Az énekesnő most új lehetőséget lát a Megasztárban. Úgy érzi, készen áll arra, hogy újra felépítse karrierjét, és saját dalaival, zenekarral lépjen színpadra.