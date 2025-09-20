Nem hiszi el, mi történt Krausz Gáborral és Mikes Annával a nászúton

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogsága a Seychelle-szigetekig ragyog. A Dancing with the Stars álompárja friss fotókon mutatta meg, hogyan élvezik a tökéletes nászút minden pillanatát – írja a Borsonline.hu.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságban úszik

Az ország egyik legkedveltebb párosa, Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságban úszik, és újabb szívmelengető fotókkal örvendeztették meg követőiket. A friss házasok a Seychelle-szigeteken töltik a nászútjukat,

ahol csodálatos tájak és romantikus pillanatok kísérik napjaikat.

A Dancing with the Stars álompárja az esküvő fáradalmai után láthatóan teljes harmóniában élvezi a pihenést. A közösségi oldalra feltöltött képeken a pár sugárzó boldogsága azonnal átüt: kéz a kézben, mosollyal az arcukon fedezik fel a szigetek egzotikus szépségeit.

Rajongóik is lelkesen fogadták a bejelentkezéseket, és kommentekben áradt feléjük a szeretet.

Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodálatos helyen.

Minden jel arra utal, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna számára ez a nászút valóban tökéletes: