Krausz Gábor

Nem hiszi el, mi történt Krausz Gáborral és Mikes Annával a nászúton

A sztárpár az esküvő után egzotikus környezetben pihen, ahol nyugalom és romantika veszi körül őket. Krausz Gábor és Mikes Anna közös fotókon mutatták meg rajongóiknak, mennyire jól érzik magukat a nászútjuk alatt.
Krausz GáborMikes Anna Krausz Gábor esküvőMikes Annanászút

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogsága a Seychelle-szigetekig ragyog. A Dancing with the Stars álompárja friss fotókon mutatta meg, hogyan élvezik a tökéletes nászút minden pillanatát – írja a Borsonline.hu.

Krausz Gábor Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságban úszik

Az ország egyik legkedveltebb párosa, Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságban úszik, és újabb szívmelengető fotókkal örvendeztették meg követőiket. A friss házasok a Seychelle-szigeteken töltik a nászútjukat, 

ahol csodálatos tájak és romantikus pillanatok kísérik napjaikat.

A Dancing with the Stars álompárja az esküvő fáradalmai után láthatóan teljes harmóniában élvezi a pihenést. A közösségi oldalra feltöltött képeken a pár sugárzó boldogsága azonnal átüt: kéz a kézben, mosollyal az arcukon fedezik fel a szigetek egzotikus szépségeit.

Rajongóik is lelkesen fogadták a bejelentkezéseket, és kommentekben áradt feléjük a szeretet.

Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodálatos helyen.

Minden jel arra utal, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna számára ez a nászút valóban tökéletes:

 nyugalom, szerelem és közös élmények árasztották el viharos életüket, amelyek örökre emlékezetesek maradnak számukra.

 

