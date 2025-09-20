Nem hiszi el, mi történt Krausz Gáborral és Mikes Annával a nászúton

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogsága a Seychelle-szigetekig ragyog. A Dancing with the Stars álompárja friss fotókon mutatta meg, hogyan élvezik a tökéletes nászút minden pillanatát – írja a Borsonline.hu.
Az ország egyik legkedveltebb párosa, Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságban úszik, és újabb szívmelengető fotókkal örvendeztették meg követőiket. A friss házasok a Seychelle-szigeteken töltik a nászútjukat,
ahol csodálatos tájak és romantikus pillanatok kísérik napjaikat.
A Dancing with the Stars álompárja az esküvő fáradalmai után láthatóan teljes harmóniában élvezi a pihenést. A közösségi oldalra feltöltött képeken a pár sugárzó boldogsága azonnal átüt: kéz a kézben, mosollyal az arcukon fedezik fel a szigetek egzotikus szépségeit.
Rajongóik is lelkesen fogadták a bejelentkezéseket, és kommentekben áradt feléjük a szeretet.
Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodálatos helyen.
Minden jel arra utal, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna számára ez a nászút valóban tökéletes:
nyugalom, szerelem és közös élmények árasztották el viharos életüket, amelyek örökre emlékezetesek maradnak számukra.