Váratlan fordulat! Újabb esküvőre készül Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna álompárként ünnepelték szerelmüket, amikor kimondták a boldogító igent Tokaj festői környezetében. Az esküvő minden részlete különleges volt, tele titkokkal és megható pillanatokkal.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna: álompár, szerelem és titkok az esküvőn

A sztárséf és párja, Mikes Anna a tokaji borvidék festői tájain tartották meg álomesküvőjüket. Krausz Gábor bevallotta, hogy az előkészületek során annyira befeszült, hogy szinte a látása is beszűkült, de a ceremónia pillanataiban minden aggodalma elszállt.

Különösen akkor, amikor meglátta Annát gyönyörű menyasszonyi ruhájában.

A megható pillanatok közé tartozott, hogy az örömapák is szóltak a vendégekhez, köztük Gábor apukája, aki ritkán beszél nyilvánosan, most azonban szívből jövő köszöntőt mondott. Anna ezt felejthetetlen élményként említette. A lakodalom táncokkal és meglepetésprodukciókkal színesedett, a romantikus nyitótánc pedig a Dancing with the Stars hangulatát idézte fel.

Az esküvő különlegessége volt a gyerekeknek kialakított játszósarok, ahol Gábor kislánya, Hannaróza is hajnal kettőig bulizott. Bár a szervezés nem volt egyszerű – több dekorost is váltaniuk kellett –, a pár szerint végül minden pontosan olyan lett, amilyennek megálmodták.

Krausz Gábor szerint két dolog tette igazán különlegessé a napot: hogy immár feleségének szólíthatja Annát, és hogy véget ért a feszültségekkel teli esküvőszervezés. Anna hozzátette, hogy bár voltak vitáik, a közös munka és a szerelem mindent felülírt. Az álompár azt is elárulta, hogy a nászúton egy újabb esküvővel készülnek, ahol ismét megerősítik fogadalmukat.

