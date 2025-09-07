Hírlevél

Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna titkos esküvőjéről újabb részletek derültek ki

48 perce
Száznegyven vendég előtt, festői környezetben tartották meg a hétvége egyik legszebb hazai eseményét. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője nemcsak a családot és a barátokat, hanem az ifjú párt is mélyen megérintette. A nagy nap minden részlete a szeretetről és az összetartozásról szólt.
Krausz Gábor, Mikes Anna

Szeptember első szombatján Tokaj közelében, egy hangulatos borbirtokon tartotta esküvőjét Krausz Gábor sztárséf és Mikes Anna táncművész. A titokban szervezett eseményen a 140 fős násznép együtt ünnepelhette a pár boldogságát. A szertartáson Hannaróza, Krausz kislánya adta át a gyűrűket, majd elcsattant az első hitvesi csók, amit hatalmas örömkiáltással pecsételt meg a násznép – írja a Bors.

Krausz Gábor
Krausz Gábor és Mikes Anna megható pillanatokkal teli esküvője
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Megható pillanatok Krausz Gábor esküvőjén

Krausz Gábor bevallotta, hogy nem tudta visszatartani könnyeit, amikor először meglátta Annát a hosszú uszállyal díszített esküvői ruhában. A menyasszony is könnyekkel küzdött, amikor édesapja belépett hozzá a szertartás előtt. A ceremónia után a vendégek idilli környezetben, a szőlőtőkék és régi autók között kísérték figyelemmel a pár fotózását.

Lakodalom hajnalig

Az este vacsorával és hajnalig tartó mulatsággal folytatódott. A menü összeállításában maga Krausz Gábor is részt vett, így a híres lecsós rizottója is felkerült az asztalra. Az esküvői tortát Limoncellós apró sütemények helyettesítették, amelyek minden vendég tetszését elnyerték. A nyitótáncot a „Szépség és a szörnyeteg” betétdalára adták elő, később pedig barátokkal és sztárvendégekkel együtt folyt a tánc egészen hajnalig.

Még több fotó a Bors oldalán látható.

 

