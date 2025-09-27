Hírlevél

Krausz Gábor

Elképesztő felvétel Krausz Gáborék esküvőjéről

Krausz Gábor és Mikes Anna napok óta tartják lázban a rajongókat álomesküvőjük részleteivel. Most azonban egy különleges felvételt tett közzé Krausz Gábor, amely egészen új oldalát mutatja meg a nagy napnak. A friss házasok szerint ez volt az est egyik legemlékezetesebb pillanata.
Krausz GáborMikes Annaesküvő

Hatalmas érdeklődés övezi Krausz Gábor és Mikes Anna házasságkötését, hiszen a népszerű páros szerelmi története a televízió nyilvánossága előtt bontakozott ki. A Dancing with the Stars színpadán még táncospárként ismerte meg őket az ország, majd később az Ázsia Expressz kalandjai közben vált egyértelművé, hogy kapcsolatuk minden nehézséget kiáll – írja a Bors.

Krausz Gábor és Mikes AnnaFotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin
Krausz Gábor tánccal lepte meg újdonsült feleségét
Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

A sztárséf idén januárban a Maldív-szigeteken kérte meg szerelme kezét, szeptember elején pedig titokban megtartották esküvőjüket. A nagy nap részleteiről eddig csak néhány fotó és nyilatkozat került nyilvánosságra, most azonban maga a pár osztott meg egy exkluzív videót.

Krausz Gábor meglepetése

Az Instagramon közzétett felvételen látható, amint Krausz Gábor egy különleges tánccal lepi meg feleségét és a vendégsereget. A sztárséf szerint ez volt az a pillanat, amikor igazán beindult az önfeledt ünneplés, és hajnalig tartott a mulatság.

Korábban arról számoltunk be, hogy Krausz Gábor titkokat osztott meg a nászútjáról. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

