Elképesztő felvétel Krausz Gáborék esküvőjéről

Hatalmas érdeklődés övezi Krausz Gábor és Mikes Anna házasságkötését, hiszen a népszerű páros szerelmi története a televízió nyilvánossága előtt bontakozott ki. A Dancing with the Stars színpadán még táncospárként ismerte meg őket az ország, majd később az Ázsia Expressz kalandjai közben vált egyértelművé, hogy kapcsolatuk minden nehézséget kiáll – írja a Bors.

Krausz Gábor tánccal lepte meg újdonsült feleségét

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

A sztárséf idén januárban a Maldív-szigeteken kérte meg szerelme kezét, szeptember elején pedig titokban megtartották esküvőjüket. A nagy nap részleteiről eddig csak néhány fotó és nyilatkozat került nyilvánosságra, most azonban maga a pár osztott meg egy exkluzív videót.

Krausz Gábor meglepetése

Az Instagramon közzétett felvételen látható, amint Krausz Gábor egy különleges tánccal lepi meg feleségét és a vendégsereget. A sztárséf szerint ez volt az a pillanat, amikor igazán beindult az önfeledt ünneplés, és hajnalig tartott a mulatság.

