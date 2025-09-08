Krausz Gábor és Mikes Anna nászútjuk helyszínét egyelőre titokban tartják, de azt már tudni lehet, hogy nem közvetlenül az esküvő után indultak útnak. A Bors információi szerint a pár úgy döntött, előbb rendezik munkájukat és hétköznapi teendőiket, majd egy hét múlva vágnak bele az utazásba.
A sztárséf és a profi táncos elmondták, hogy bár az esküvő után rögtön kezdődött a nagy buli, most szánnak maguknak egy rövid szünetet. „Lesz nászutunk, de előbb megünnepeljük az esküvőt, aztán tartunk egy kis pihenőt. Egy hét múlva indulunk” – fogalmazott Krausz Gábor.
A célállomását egyelőre nem hozták nyilvánosságra. „Az, hogy hová utazunk, maradjon titok. Egy nagyon szép helyre megyünk, és már alig várjuk” – tette hozzá a friss férj.