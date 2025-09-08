Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Link másolása
Vágólapra másolva!
A sztárpár nem a hagyományos forgatókönyvet követik a házasságkötés után. Krausz Gábor és Mikes Anna ugyanis nem azonnal utazott el, hanem egy hét haladékot tartottak, mielőtt megkezdik a mézesheteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mikes Anna Krausz Gábor esküvőnászúttitkos hely

Krausz Gábor és Mikes Anna nászútjuk helyszínét egyelőre titokban tartják, de azt már tudni lehet, hogy nem közvetlenül az esküvő után indultak útnak. A Bors információi szerint a pár úgy döntött, előbb rendezik munkájukat és hétköznapi teendőiket, majd egy hét múlva vágnak bele az utazásba.

Mikes Anna és Krausz Gábor
Krausz Gábor és Mikes Anna nászútra készülnek
Fotó: Instagram

Krausz Gábor és Mikes Anna egy hét múlva indul nászútra

A sztárséf és a profi táncos elmondták, hogy bár az esküvő után rögtön kezdődött a nagy buli, most szánnak maguknak egy rövid szünetet. „Lesz nászutunk, de előbb megünnepeljük az esküvőt, aztán tartunk egy kis pihenőt. Egy hét múlva indulunk” – fogalmazott Krausz Gábor.

A célállomását egyelőre nem hozták nyilvánosságra. „Az, hogy hová utazunk, maradjon titok. Egy nagyon szép helyre megyünk, és már alig várjuk” – tette hozzá a friss férj.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!