Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Világrengető felfedezés: párhuzamos univerzumba nyíló féregjáratot észlelhettek

Krausz Gábor

Krausz Gábor izgalmas titkokat árult el nászútjáról – videó

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ország egyik kedvenc sztárpárja kimondta a boldogító igent. Krausz Gábor és Mikes Anna a hónap elején keltek egybe, a sztárséf exkluzív részleteket is elárult a nagy napról és a nászútról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Krausz GáborMikes Annanászút

Krausz Gábor és Mikes Anna az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. A páros két éve lopta be magát a nézők szívébe a Dancing with the Stars műsorában, ahol nemcsak a táncban, hanem a szerelemben is győzedelmeskedtek – írja a Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin
Krausz Gábor és Mikes Anna
Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga  Haj: Vágner Fanni, Sári Kata  Ruha: Demeter Richárd / hot! magazinFotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Szeptember 6-án Mikes Anna és Krausz Gábor egy álomesküvőn mondta ki az örök hűséget Tokaj közelében, egy festői borbirtokon. A romantikus ceremónia után a pár a nászútjára is elindult, amelynek során Afrikát és a Seychelle-szigetek földi paradicsomát fedezték fel.  

Krausz Gábor a nászút kapcsán exkluzív részletet osztott meg: 

A feleségem, amikor még nem volt a feleségem, azt szerette volna, hogy szombaton legyen az esküvő, hétfőn pedig a nászút. Én kértem, hogy ne, mert az esküvő előtti hetekben muszáj volt utolérnünk magunkat, és egy nászútnak nem az első fáradt napokban kell kezdődnie”

 – árulta el a sztárséf. 

Krausz Gábor elmondta azt is, hogy barátaik nászajándékaként még egy romantikus tengerparti esküvőt is szerveznek a párnak, így az álompár hamarosan újra átélheti a különleges pillanatokat. Az exkluzív részleteket a Bors oldalán megtekintheti. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!