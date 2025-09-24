Krausz Gábor izgalmas titkokat árult el nászútjáról – videó

Krausz Gábor és Mikes Anna az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. A páros két éve lopta be magát a nézők szívébe a Dancing with the Stars műsorában, ahol nemcsak a táncban, hanem a szerelemben is győzedelmeskedtek – írja a Bors.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazinFotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Szeptember 6-án Mikes Anna és Krausz Gábor egy álomesküvőn mondta ki az örök hűséget Tokaj közelében, egy festői borbirtokon. A romantikus ceremónia után a pár a nászútjára is elindult, amelynek során Afrikát és a Seychelle-szigetek földi paradicsomát fedezték fel.

Krausz Gábor a nászút kapcsán exkluzív részletet osztott meg:

A feleségem, amikor még nem volt a feleségem, azt szerette volna, hogy szombaton legyen az esküvő, hétfőn pedig a nászút. Én kértem, hogy ne, mert az esküvő előtti hetekben muszáj volt utolérnünk magunkat, és egy nászútnak nem az első fáradt napokban kell kezdődnie”

– árulta el a sztárséf.

Krausz Gábor elmondta azt is, hogy barátaik nászajándékaként még egy romantikus tengerparti esküvőt is szerveznek a párnak, így az álompár hamarosan újra átélheti a különleges pillanatokat. Az exkluzív részleteket a Bors oldalán megtekintheti.