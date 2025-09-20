Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

Kulcsár Edina

Kulcsár Edina bevállalós fotót osztott meg: így telnek az éjszakák

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A száranyuka ismét meghódította az Instagramot egy vicces és őszinte családi fotóval. Kulcsár Edina elárulta, hogy miközben G.w.M. és a gyerekek kényelmesen elterülnek az ágyban, neki csak egy apró sarok jut, a rajongók pedig imádják érte az öniróniáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár EdinagyerekekkelG.w.M

Kulcsár Edina újabb posztja robbantotta fel a közösségi médiát: a fotón kedvese, G.w.M. látható, ahogy két gyermekükkel együtt békésen alszik a szülői ágyban. Az idilli családi pillanat mögött azonban ott rejlik a valóság, Edinának alig marad hely, így összekuporodva próbál pihenni. A humoros vallomás nagy sikert aratott a rajongók körében - írja a Bors.

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina őszinte családi fotóval nevettette meg rajongóit
Fotó: Bors/Instagram

Kulcsár Edina családi titkai

Edina és G.w.M. nem először mutatják meg, mennyire fontos számukra a szeretetteljes, egységes családi élet. A sztáranyuka hangsúlyozta, hogy náluk nincsenek olyan szavak, mint „féltesó” vagy „mostohatesó”, hiszen a gyerekek között nincsenek falak: „A testvérek azok testvérek, és kész.”

Edina ritkán beszél férje előző kapcsolatából származó gyerekekről, de mindig hangsúlyozza: szereti és családtagként kezeli őket. Mint mondja: „Másképp nem működne a mi kis mozaikcsaládunk.”

Ha szeretne többet olvasni Kulcsár Edináról, az Origo oldalán megteheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!