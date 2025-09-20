Kulcsár Edina bevállalós fotót osztott meg: így telnek az éjszakák

Kulcsár Edina újabb posztja robbantotta fel a közösségi médiát: a fotón kedvese, G.w.M. látható, ahogy két gyermekükkel együtt békésen alszik a szülői ágyban. Az idilli családi pillanat mögött azonban ott rejlik a valóság, Edinának alig marad hely, így összekuporodva próbál pihenni. A humoros vallomás nagy sikert aratott a rajongók körében - írja a Bors.

Kulcsár Edina őszinte családi fotóval nevettette meg rajongóit

Fotó: Bors/Instagram

Kulcsár Edina családi titkai

Edina és G.w.M. nem először mutatják meg, mennyire fontos számukra a szeretetteljes, egységes családi élet. A sztáranyuka hangsúlyozta, hogy náluk nincsenek olyan szavak, mint „féltesó” vagy „mostohatesó”, hiszen a gyerekek között nincsenek falak: „A testvérek azok testvérek, és kész.”

Edina ritkán beszél férje előző kapcsolatából származó gyerekekről, de mindig hangsúlyozza: szereti és családtagként kezeli őket. Mint mondja: „Másképp nem működne a mi kis mozaikcsaládunk.”

