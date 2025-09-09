Kulcsár Edina bombaformában! Ilyen fotót még nem láttunk róla!

Az egykori szépségkirálynő átalakulása sokak számára motivációt adhat. Fodor Réka edző szerint nem csodaszerek vagy villámdiéták, hanem a következetes munka, a gondolkodásmód megváltoztatása, a napi rutin és a táplálkozás alakította át Kulcsár Edina életét – írja a Bors.

Kulcsár Edina példája sok nőt motiválhat

Fotó: Instagram / Kulcsár Edina

A szakember hozzátette: Edina a hétköznapi nők közé tartozik, családdal és mindennapi kihívásokkal, mégis képes volt elérni a céljait az online edzésprogram segítségével.

Kulcsár Edina férje támogatásával vágott bele a rendszeres sportba, és az első eredmények már néhány hét után láthatóvá váltak. Elmondása szerint az első hónapban gyorsan olvadtak a kilók, a második hónapban pedig visszatért az energiája és jobb lett a közérzete, ami további lendületet adott számára. Bár nem a legintenzívebb edzésekkel kezdett, következetesen beiktatta a mozgást a mindennapjaiba: ha a délutáni tréning a gyerekek miatt kimaradt, akkor késő este vagy hajnalban pótolta.

Kulcsár Edina átalakulását a közösség ereje nagyban segítette

Saját bevallása szerint fanatikusan ragaszkodik a céljaihoz, és rengeteg motivációt nyer abból a közösségből is, amelynek tagjai egymást erősítik és támogatják. Edzője kiemelte, hogy ez a közösségi erő hatalmas segítséget jelent, hiszen tartást ad, lelkesít és biztosítja azt az érzést, hogy senki sincs egyedül a küzdelmeiben. Edina hihetetlen alakformálásáról a Bors cikkében nézheti meg a fotót!