Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

Kulcsár Edina

Mindenki erre várt! Hatalmas titkot árult el Kulcsár Edina

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyerekeket nevel és közben odafigyel magára is. Kulcsár Edina most elárulta a titkát, aminek köszönhetően négy gyermek után is bomba formában van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár Edinafogyásanyaság

Kulcsár Edina négy gyermek után is fantasztikus formában van, nem csoda, hogy követői gyakran faggatják a fogyásról, az edzésről és az életmódról. Az egykori szépségkirálynő és influenszer most tiszta vizet öntött a pohárba, és részletesen beszélt arról, mi a sikerének kulcsa.

Kulcsár Edina négy gyermek után is bomba formában van – most elárulta titkát követőinek.
Kulcsár Edina négy gyermek után is bomba formában van – most elárulta titkát követőinek.
Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina szerint a mozgás anyaság mellett is segít

„Ebben az időszakban kezdtem el az edzéseket, és bátran mondhatom: nem akadály, sőt rengeteget segít! A rendszeres mozgás feltölt energiával, oldja a feszültséget és támogatja a regenerációt” – mesélte Kulcsár Edina, aki még a szoptatás ideje alatt is beiktatta a mozgást a mindennapokba.

Étkezés és mozgás kéz a kézben

Az influenszer szerint a siker titka az arányokban rejlik:

Én úgy gondolom, hogy kb. 70% étkezés és 30% mozgás. Az edzés formál, erősít, de ha az étkezés nincs rendben, az eredmény sem lesz olyan látványos

 – árulta el Kulcsár Edina.

Hozzátette: nem kell mindig tökéletesnek lenni, hiszen minden apró lépés számít, és idővel mindenki kialakíthatja a saját ritmusát.

Kulcsár Edina bejegyzését ide kattintva tekintheted meg. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!