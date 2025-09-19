Mindenki erre várt! Hatalmas titkot árult el Kulcsár Edina

Kulcsár Edina négy gyermek után is fantasztikus formában van, nem csoda, hogy követői gyakran faggatják a fogyásról, az edzésről és az életmódról. Az egykori szépségkirálynő és influenszer most tiszta vizet öntött a pohárba, és részletesen beszélt arról, mi a sikerének kulcsa.

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina szerint a mozgás anyaság mellett is segít

„Ebben az időszakban kezdtem el az edzéseket, és bátran mondhatom: nem akadály, sőt rengeteget segít! A rendszeres mozgás feltölt energiával, oldja a feszültséget és támogatja a regenerációt” – mesélte Kulcsár Edina, aki még a szoptatás ideje alatt is beiktatta a mozgást a mindennapokba.

Étkezés és mozgás kéz a kézben

Az influenszer szerint a siker titka az arányokban rejlik:

Én úgy gondolom, hogy kb. 70% étkezés és 30% mozgás. Az edzés formál, erősít, de ha az étkezés nincs rendben, az eredmény sem lesz olyan látványos

– árulta el Kulcsár Edina.

Hozzátette: nem kell mindig tökéletesnek lenni, hiszen minden apró lépés számít, és idővel mindenki kialakíthatja a saját ritmusát.

