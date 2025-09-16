Olyan képet villantott Kulcsár Edina, amitől megáradt a kommentmező

A híres szépség, Kulcsár Edina ismét letarota a magyar közéletet, amikor menyasszonyi ruhás fotói felkerültek az Instagramra. A szexi és elegáns összeállítások pillanatok alatt vihart kavartak, és a rajongók szinte versengtek a leglelkesebb kommentek megírásában.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina menyasszonyi ruhában bűvölte el a rajongókat

Kulcsár Edinát nemrég menyasszonyi ruhában fotózták, és a képek szinte azonnal felrobbantották a magyar internetet. A Bors számolt be elsőként a gyönyörű megjelenésről, amelyről később szinte minden hazai hírportál írt.

A sztár fotói olyan hatással voltak a közönségre, mintha egy tomboló Horváth Tamás-koncert közepén találták volna magukat: a kommentelők sikongattak, rajongtak és áradoztak, mintha Jennifer Lopez budapesti koncertjének őrült éjszakáját élték volna újra.

A képek Kulcsár Edina saját Instagram-oldalán is megjelentek, ahol záporoztak a hozzászólások. A rajongók költői magasságokba emelkedő szavakkal dicsérték a híres szépséget, akit sokan nemcsak szexi közszereplőként, hanem G.W.M. varázslatos párjaként is rajonganak. A kommentek önálló irodalmi gyűjteményként is megállnák a helyüket, annyira sokszínűen csodálták a sztárt.

Összesen négyféle menyasszonyi ruhában fotózták, és kétség sem fér hozzá, hogy mindegyik összeállítás tökéletesen állt rajta. A hercegnős darabok éppúgy kiemelték báját, mint a testhezálló, modern szabásvonalak. Rajongói egyöntetűen állítják: Kulcsár Edina olyan kisugárzással viselte a ruhákat, hogy minden szettben meseszépnek tűnt.