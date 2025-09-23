Hírlevél

Szomszédok

Elszórta a vagyonát a Nemzet Színésze

A Nemzet Színésze ritkán beszél magánéletéről, most azonban meglepően őszintén vallott pénzügyi döntéseiről. Kulka János egy friss interjúban elárulta: fénykorában gondolkodás nélkül költött – lakást, autókat vásárolt, bejárta a világot, és gyakran ajándékozta el, amije volt.
„Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam” – fogalmazott nyíltan egy interjúban Kulka János, aki azt is elmesélte, hogy legalább húsz autót vásárolt élete során, ezek közül többet nővérének, aki orvosként dolgozik a rákkutatásban.

Kulka János színművész Fjodor Iljics Kuligin szerepében
Kulka János színművész Fjodor Iljics Kuligin szerepében
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Szomszédok című sorozat Mágenheim doktora elárulta, soha nem érdekelte a pénz. 

Ugyanakkor a korábban felelőtlennek tartott döntésekért ma már némi szégyenérzetet is érez – írja a Bors.

Kulka János másképp viszonyul már a pénzhez

Azt mondja, stroke-ja után a pénzhez való viszonya gyökeresen megváltozott. A betegségből való felépülés hosszú és küzdelmes út volt, s eközben rádöbbent arra is, milyen kiszolgáltatottá válhat az ember – különösen akkor, ha a rokkantnyugdíj alig elegendő a megélhetéshez. A Nemzet Színésze címért járó havi bér azért sokat segít neki. Ma már sokkal tudatosabban él, odafigyel a kiadásaira, és megtanulta értékelni a biztonságot, amit korábban természetesnek vett.

 

