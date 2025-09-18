Őszintén beszélt a nyomorúságos körülmények között élő Laár András

Laár András, a KFT zenekar énekese és a L’art pour l’art Társulat egykori sztárja vallott arról, hogyan alakult az élete az évek során. A híresség elárulta, számára sosem volt lényeges a helyhez kötődés, mert a művészetben találja meg a valódi otthont.

Segítségre szorul Laár András

Laár András különös élete és szemlélete

A művész meglepő vallomásában arról beszélt, hogy húszéves kora óta harminchatszor költözött, és sosem érezte, hogy bárhol is igazi otthona lenne. Bár időnként éveket töltött egy helyen, a nyomorúságos körülmények sem akadályozták meg Laár Andrást, hogy belső békére leljen. A sztár szerint a harmónia ott kezdődik, ahol gitárt foghat a kezébe, füstölőt gyújthat és megélheti a csendet.

Laár András és barátja közös otthona

Az énekes jelenleg barátjával, Kalocsai Krisztiánnal, a Hip Hop Boyz egykori frontemberével él együtt. A Laár András és Kalocsai Krisztián életközössége szokatlannak tűnhet, de számukra természetes. Hol itt, hol ott laknak, Krisztián párjával, Szilvivel együtt, és mindez még inkább szabadságot ad nekik. Laár András szerint a nyomorúságos körülmények helyett a barátság és a közös zenei projektek adják az igazi értelmet.

Laár András

A sztár szerint a szabadság fontosabb az otthonnál

A híresség elmondta, hogy számára sosem az otthon négy fala számított, hanem az, hogy önmagára találjon. Az énekes és művész úgy érzi, nem elvesz, hanem hozzáad az életéhez az állandó vándorlás, mert teret ad az alkotáshoz. A Laár András ma is élénken alkot, és belső békéje inspirációként szolgál másoknak is.

