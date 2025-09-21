Bomba formában! – Labancz Lilla szexi fotójától le fog esni az álla

Labancz Lilla mostanra talán élete legcsodásabb formájába lépett, és erről közösségi oldalai sem hagyják kétséget.

Labancz Lilla csúcsformában van

Fotó: MW archív

Az Álom.net című filmmel indult karrierje óta folyamatosan bővül rajongótábora, akiket most egy újabb magabiztos poszttal szerzett meg.

A színésznő az egyik friss bejegyzésében fekete, kivágott ruhában pózolt, amely szépen kiemelte alakját – a képhez fűzött szöveg pedig egy titokzatos „Monaco elkapott, mint…” kezdetű megjegyzés volt – írja a Bors. Bár azt nem tudni, Lilla pontosan hogyan szerette volna befejezni a gondolatot.

Labancz Lilla, a bombázó

Az biztos, a színésznő a hercegségből jelentkezett, és bár a poszt szövege sejtelmes maradt, a kép üzenete egyértelmű: önbizalom, stílus és ragyogás. Labancz Lilla ritkán oszt meg részleteket a magánéletéről, inkább megjelenésére és kisugárzására helyezi a hangsúlyt – és ez a rajongóinak láthatóan bejön. Az egyik ezt írta a poszt alá: „Bomba!”