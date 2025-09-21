Bomba formában! – Labancz Lilla szexi fotójától le fog esni az álla

Labancz Lilla mostanra talán élete legcsodásabb formájába lépett, és erről közösségi oldalai sem hagyják kétséget.
Az Álom.net című filmmel indult karrierje óta folyamatosan bővül rajongótábora, akiket most egy újabb magabiztos poszttal szerzett meg.
A színésznő az egyik friss bejegyzésében fekete, kivágott ruhában pózolt, amely szépen kiemelte alakját – a képhez fűzött szöveg pedig egy titokzatos „Monaco elkapott, mint…” kezdetű megjegyzés volt – írja a Bors. Bár azt nem tudni, Lilla pontosan hogyan szerette volna befejezni a gondolatot.
Az biztos, a színésznő a hercegségből jelentkezett, és bár a poszt szövege sejtelmes maradt, a kép üzenete egyértelmű: önbizalom, stílus és ragyogás. Labancz Lilla ritkán oszt meg részleteket a magánéletéről, inkább megjelenésére és kisugárzására helyezi a hangsúlyt – és ez a rajongóinak láthatóan bejön. Az egyik ezt írta a poszt alá: „Bomba!”