Laky Zsuzsi ledobta a textilt – ilyen egy tökéletes test!

A modell és tévés személyiség az Instagramon osztotta meg legújabb képeit, ahol bikiniben mutatta meg tökéletes alakját. A rajongók nem győzik dicsérni, hiszen Laky Zsuzsi nemcsak a Nyerő párosban bizonyítja kitartását, hanem a strandon is megmutatta, milyen bomba formában van – írja a Bors cikke.

Fotó: Instagram

Laky Zsuzsi bikinis fotójától lázban égnek a rajongók

„Végre eljött a várva várt családi nyaralás! Gyakorlatilag hónapok óta számoltam vissza a napokat, hogy újra együtt lehessünk és feltöltődhessünk. Ez a nyár mindannyiunknak tele volt kihívásokkal, lemondásokkal, de most bepótoljuk, ami kimaradt” – írta a posztban.