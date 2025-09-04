Megvan, ki lesz az új Lara Croft

A Lara Croft-sorozatnak tavaly adott zöld utat az Amazon, novembertől kezdtek tárgyalni Sophie Turnerrel a főszereplő, Lara Croft életre hívásának kapcsán. A rendezői széket Jonathan Van Tulleken foglalja el, aki korábban A sógun sorozaton dolgozott. Az adaptáció a Prime Video platformján debütál majd. A forgatás a tervek szerint 2026. január 19-én kezdődik, a premiert legkorábban 2027-ben láthatjuk.

Sophie Turner lesz az új Lara Croft

Fotó: Getty Images/WireImage/Amy Sussman

Sophie Turner nagyon várja, hogy Lara Croft bőrébe bújhasson

„Elmondhatatlanul izgatott vagyok, hogy Lara Croftot játszhatom. Ő egy ikonikus karakter, aki sokat jelent sokak számára — és én beleadok mindent, amit tudok. Nagy feladat lesz ez Angelina Jolie és Alicia Vikander nyomán az erős játékukkal. Alig várom, hogy láthassátok mit alkotunk" — mondta Turner.

Az Angelina Jolie és Alicia Vikander főszereplésével készült Tomb Raider filmek sajnos nem arattak osztatlan sikert: bár mindkettőben voltak pozitív elemek, összességében a rajongók és a kritikusok is vegyes véleménnyel voltak róluk – emlékeztetett a Bors.